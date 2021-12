¿Para que sirve el aceite del árbol del te? 20 usos sorprendentes

El aceite del árbol del te no es muy conocido por el púbico y sus beneficios tampoco. ¿Para que sirve el aceite del árbol del te? Entre alguna de sus propiedades está la reducción de los granitos y el fin de esa horrible voz ronca nada más levantarte… ¡toma nota!

También conocido como aceite de maleluca, este aceite milagroso proviene de la corteza del árbol del té. Está presente en muchos de los productos cosméticos que usamos a diario, como champús y desodorantes. Originario de Australia, su uso ya es muy extendido en todo el mundo. A continuación te damos 20 usos del aceite de árbol del té que harán que salgas ya mismo a hacerte con él para empezar a disfrutar de todas las ventajas que tiene para la piel.

El mejor aceite de árbol de té y el más vendido es este:

Es una aceite de la conocida marca Naissance, expertos en aceites naturales puros y veganos. Este aceite esencial de árbol de té es 100 % puro y natural, extraído por destilación al vapor y proviene de China. es vegano, libre de OGM y no testado en animales. ¡Un 10!

1. Cura las cicatrices de los granitos que nos hemos toqueteado

Cuando llegas a casa después de un duro dia de trabajo y te das cuenta de que te ha salido una maldita espinilla en medio de la frente, surge una duda vital: ¿explotar o no explotar? La mayoría de nosotras opta por urgar un poco el granito para tratar de disminuir su tamaño de cara a la cita que tenemos esa noche. Pero, ¿cuál es el resultado? Lejos de evitar las miradas, nuestra cicatriz llamará toda la atención. Ni el maquillaje ayudará a camuflar el desastre.

¿La solución? Su nombre vendrá a tu mente como un mantra de salvación: aceite del árbol del té, aceite del árbol del té, aceite del árbol del té. Entre sus propiedades está no sólo la de refrescar e hidratar la zona, sino la de calmar nuestra piel.

2. Irritación post-depilación

Un clásico de la vida femenina. Te depilas deprisa, corriendo con la cuchilla, y tu piel, no colabora. El resultado son esas manchas rojas que te acompañan durante toda la velada. Te dejan la hipersensibilidad a flor de piel. ¡No hay quien te toque!

Unas gotitas de aceite del árbol del té en un algodón y listo. Al pasarlo por encima de las zonas irritadas, notarás como se calma tu piel, al instante.

Para cuidar tu piel, no hay nada mejor como una buena crema hidratante con esencia de hojas de aloe vera y aceite de árbol del té, con efecto antiséptico, como esta de Aloe Pura Laboratories, con la que todas las personas que la han probado están encantadas. Es válida tanto para la cara como para el cuerpo, y con ella podrás hidratar, calmar y sanar tu piel de cicatrices, granitos, o sequedad, ¡una maravilla!

3. Pelos enquistados

Es el día a día de una chica que se depila con cera u otros sistemas que arrancan el pelo desde la raíz.

Diluyes un poco de este aceite junto con un poco de agua

Lo pasas por los poros obstruidos ,

, La hinchazón bajará en un abrir y cerrar de ojos.

4. Problemas de pies

El aceite de árbol de té es genial para terminar con todo tipo de problemas en nuestros pies. Desde hongos hasta pie de atleta, pasando por las antiestéticas infecciones de las uñas.

Hervir agua

Añadirle una gotitas de aceite.

Lava tus pies con esta mezcla y aplicar generosamente por todas las zonas.

Tendrás una pedicura completa que ¡no envidiará a la de la peluquería!

Sin embargo, si prefieres una opción más práctica y super efectiva, tienes la posibilidad de hacerte con unos polvos especiales para el cuidado de los pies que te aliviarán el dolor y reducirán el mal olor solo con aplicarlos en tu calzado diario o en tus pies antes de calzarte.

Estos polvos están formulados con aceites esenciales del árbol de té, eucalipto y menta.

5. Piel seca

Si tu problema es la piel seca, no te preocupes.

Cinco cucharadas de aceite de té

Una de aceite de almendras

Harán que tu piel luzca tan hidratada, luminosa y juvenil que parezca la piel de una niña.

O tienes opciones muy buenas como este gel y jabón corporal natural, con el que puedes lavar tu cuerpo a diario e incluirlo en tu rutina de ducha para cuidar tu piel. Está hecho con ingredientes naturales e incorpora la esencia del árbol del te y limón, además es libre colorantes o conservantes, de sulfatos o parabenos y es vegano y no testado en animales. ¡Encima con el aroma a limón olerás de maravilla!

6. Crecimiento del pelo

El aceite del árbol del té ayuda al crecimiento del pelo. Destapa los folículos pilosos. Penetra directamente en la raíz del cabello, nutriéndolo justo en la zona más importante. Aplicálo masajeando la zona con las yemas de los dedos para que la raíz lo absorba.

Puedes hacer tu propia mascarilla de aceite de árbol de té, pero no olvides añadirle aceite vegetal como base. También puedes dejarte de complicaciones y comprar un champú que de aceite de té. Cada vez son más fáciles de encontrar.

7. Olvídate de la caspa

Olvídate del clásico ¿qué tienes en los hombros? ¿Está nevando? Terminar con la sequedad de tu cuero cabelludo y olvidarte de la caspa. Es tan sencillo como echar unas gotitas de este aceite en tu champú habitual y ¡listo!

Hay quien dice incluso que ayuda a desalojar a los incómodos piojos.

Sin embargo, existen champús específicos para cueros cabelludos irritados y con tendencia a la sequedad como este de Urtekram, que es orgánico, 100% natural y está hecho con una mezcla de árbol de té puro, glicerina y aloe vera para hidratar, equilibrar y calmar el cuero cabelludo irritado, con efecto anti bacteriano y antiséptico y lucirás un cabello bonito, sedoso ¡y libre de caspa!

8. Desmaquillante

Si eres una chica do it yourself, puedes crear tu propio desmaquillante.

Diluye 10 gotitas de aceite del árbol del té en una taza que contenga una cuarta parte de aceite de canola .

. Extender y aplicar bien la mezcla por tu cara,

Seguido de un tónico, y casi podrás oír a tus limpios poros darte las gracias por la sesión.

9. Suaviza las cutículas secas

¿Tus cutículas son desiguales? No te preocupes. Mezcla 10 gotas de aceite de árbol del té en otras 10 gotas de aceite de lavanda. Tu manicura será casi profesional…

10. Alivia los ojos hinchados

Para reducir ese picazón tan molesto, tan sólo tienes que:

Hervir dos bolsas de té verde

Añadir unas gotitas de aceite esencial.

de aceite esencial. Deja enfriar la mezcla

Aplicar en tus ojos durante 20 minutos.

El alivio será inmediato.

11. Besos jugosos

Haz tus labios irresistibles y olvídate de los herpes labiales. ¡Siempre lista para un beso!

Hazte con un cacao natural para proteger tus labios en verano y en invierno con aceite de árbol del té y olvídate de los labios secos para siempre y además con un aroma delicioso.

12. Seca las espinillas y combate el acné

De la misma forma que combate el acné, el aceite del árbol del té es muy bueno para penetrar en las glándulas sebáceas. Seca los puntos negros. A partir de ahora volverás a amar tu barbilla libre de puntos negros.

Para olvidarte del acné y de las espinillas no hay nada mejor como una crema especial para ello como esta de Aloe Canarias, especialistas en cremas faciales, verás que tienen una amplia variedad de cremas específicas para cada piel. Pero en concreto, la que a nosotros nos interesa es esta crema con aloe vera y aceite de árbol del té, especial para combatir el acné. Puedes usar esta crema a diario y verás como en poco tiempo tu piel mejora considerablemente.

13. Aliento mañanero

Es cierto que puede resultar muy útil si tu intención es echar de la cama al ligue de la noche anterior, pero seamos sinceras, a nadie le gusta sentir que su aliento ¡huele a muerto! Para acabar con él sólo tienes que enjuagarte con una cucharadita de agua y unas gotitas de aceite de té. Mano de santo.

14. Erupciones

Tan sencillo como mezclar de 2 a 3 gotas de aceite de té con aceite de coco y ¡adiós erupción!

15. Resfriado común

Impresionada ¿verdad? Si tienes un resfriado, toma una infusión de árbol del té. Es excelente para el sistema inmunitario. Sus beneficios médicos son innumerables.

16. Revitaliza tus rizos

Además de ayudar a que tu pelo crezca más sano, también puede hacer que bucles luzcan increíbles, como recién salida de una sesión de peluquería.

Mezcla el aceite de árbol del té con unas cucharaditas de aceite de castor o de argán

Aplícalo son un suave masaje en tu cuero cabelludo .

. Déjalo reposar durante una hora.

17. Desodorante

Estás harta de los desodorantes habituales. Quieres optar por uno casero, ahí va una receta:

Un tercio de una taza de bicarbonato sódico,

Media taza de maicena,

Cinco cucharaditas de aceite de coco

16 gotas de aceite de árbol del té.

Mezcla el bicarbonato y la maicena en un bol.

Calienta el aceite de coco hasta que reduzca.

Añade el aceite de té y mézclalo todo.

Guárdalo en tu baño, tu bolso o tu nevera para situaciones de emergencia. Pero ¡No te lo comas!

También tienes la opción de hacerte con un desodorante especial que ya lleva al esencia del árbol de tecomo este que te enseñamos, que es 100% natural, orgánico, vegano y libre de aluminio, parabenos o sulfatos. Puedes usar le desodorante a diario y con él estarás colaborando con el medioambiente y además, aumentarás el cuidado de tus axilas, y las tendrás más hidratadas y sin malos olores.

18. Aliviar el dolor de oídos

Mezcla una gota de aceite de té con una cucharadita de aceite de oliva,

Echa un par de gotitas de la mezcla en cada oído .

. Mantente en posición vertical durante al menos media hora antes de quitarlo inclinando la cabeza.

19. Tras explotar un granito

Es genial para la gente propensa a tenerlos. Después de haber explotado un granito, sus labores antisépticas, ayudarán a que no se infecte la herida. Además, la cicatriz será más pequeña.

Hecha unas gotitas de aceite de té en tus manos

AplÍcalo sobre tu rostro.

Durante 5 minutos extiéndelo sobre tu cara dando un masaje.

Cuando termines, pasa un algodón para limpiar tu cara.

20. Ampollas

Zapatos nuevos, equivalen a ampollas en los pies. Aplica cuanto antes este aceite y verás reducidos el dolor y la hinchazón.

Además de todos estos usos, el aceite de té es muy recomendable para personas con piel propensa al acné, además de ser un buenísimo antiséptico, anti-inflamatorio, bactericida, fungicida, antiviral y calmante del dolor.

Y no olvides que está abierto a experimentos, ¡adáptalo a tus propias necesidades! Puedes añadirlo a tu aceite favorito y extenderlo por tu piel, dándote un pequeño masaje, justo antes de irte a dormir. O, añadirlo a un spray difusor con agua dentro y obtener un bronceador a medida. También puedes limpiar tu piel usando el vapor del resultado de hervir agua con unas gotitas de aceite de té.

Aceite de jojoba, de almendras, de argán, de coco… ¡Hazle un hueco en tu despensa al aceite de árbol del té! Incluso en formato de jabón o de velas, ¡todas las opciones son válidas! Seguro que alguno de estos usos que te hemos mencionado te ha convencido. Así que, pruébalo y te seguro que te engancharás.