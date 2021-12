Tini Stoessel se contagió coronavirus: no tenía síntomas

El periodista Ángel de Brito contó que la cantante está aislada en su casa de Buenos Aires.

El avance de la variante Ómicron en el mundo es alarmante y luego de que en las últimas horas, por esta tercera ola, se registraran más de 20 mil contagios en el país, Ángel de Brito informó en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) que Tini Stoessel tiene coronavirus,

El periodista detalló que habló con el productor televisivo y padre de la artista, Alejandro Stoessel y trasladó la tranquilidad a los seguidores de la ídola juvenil al asegurar que la joven cursa la enfermedad sin mayores complicaciones por el momento.

Tini tuvo un año muy exitoso en su faceta de cantante.

«Confirmé la información con su papá porque había un rumor desde hace dos días y ahora se sabe que dio positivo», informó Ángel. Y luego destacó: «Tini está perfecta, sin dolencias y se siente bien. Estaba por viajar a Europa en los próximos días así que se hizo el test y se confirmó el resultado. Está tranquila en Buenos Aires«.

Tini Stoessel se suma a la larga lista de famosos que están atravesando el coronavirus en esta época de fiestas en las que se registró un fuerte salto en las estadísticas de contagios oficiales. De hecho, en las últimas horas se confirmaron 20.263 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Es la cifra más alta en más de 5 meses y hubo récord en la Ciudad de Buenos Aires.

Ángela Torres también se contagió de Covid 19

La actriz y cantante Ángela Torres se volcó en sus redes sociales para contarle a sus más de 2.7 millones seguidores que se contagió de coronavirus y que deberá permanecer aislada en su casa durante varios días.Play VideoVideo. Ángela Torres se contagió de coronavirus

“Che, quería avisarles que estoy con Covid. Me quiero matar. Hay que cuidarse, wacho. Esto no se termina más. Qué tortura, por Dios. Pero bueno, para eso, para que se rescaten y se cuiden lo más que puedan en estas fiestas o en estos días también”, aseguró la actriz

“Antes de Año Nuevo, así no lo pasan encerradas como yo. Y eso, wacho que no jodan, que nos cuidemos”, advirtió. Y sentenció: “Está todo el mundo con Covid o mucha gente con Covid. Y mucha gente con contacto estrecho. Esto está re picado. Así que eso, hay que cuidarnos. Yo hoy me siento bien, ayer estuve con mucha fiebre”.

El aumento de casos complica la temporada de verano

El aumento de casos de coronavirus que se da en todo el país comienza a impactar en la temporada teatral. Y en Mar del plata ya se empieza a sufrir las consecuencias de lo que será un verano distinto: el lunes por la noche se confirmó que Nito Artaza y Fátima Florez dieron positivo de coronavirus y tuvieron que suspender sus respectivas obras hasta los primeros días de enero.

La imitadora dio positivo de Covid-19 en el control semanal que se le realiza al elenco, aunque aclararon desde la producción que la artista no tiene ningún síntoma. De todas maneras deberá cumplir los 10 días de aislamiento y luego la actriz retomará su show Fátima es Camaleónica a partir del próximo 6 de enero.

Por otra parte, el productor Carlos Rotemberg informó a través de las redes sociales que Nito Artaza dio positivo de coronavirus, por lo que la presentación de Los 80 están de vuelta en el Teatro Atlas se retomará a partir del 4 de enero. Cecilia Milone, pareja del humorista, está aislada por ser contacto estrecho aunque el test de covid le dio negativo.