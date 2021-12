14 canguros llegaron al país destinados al zoológico de Caricuao

El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca informó que el pasado 22 de diciembre, llegaron al país 14 canguros wallaby y dos grullas coronadas provenientes del zoológico de Toledo en Europa. Además, en el comunicado señaló que estos animales estarán destinados a hacer vida en el zoológico de Caricuao bajo los cuidados especializados.

De acuerdo con el comunicado, estos animales recibirán los cuidados correspondientes como la cuarentena, análisis médicos, revisión física y adaptación al país.

Canguros en zoológico de Caricuao

En el comunicado publicado a través de su cuenta en Instagram, explicó que desde el año 2001 no había importaciones de canguros en Venezuela. «Desde el año 2001 no había importaciones de canguros, y desde 1989 no teníamos grullas en nuestro país».

El ministro señaló que se trata de una consolidación que se planteó con Nicolás Maduro desde el pasado 1 de agosto. «Como base fundamental en el proceso pedagógico de los venezolanos. Y los procesos de investigación científica para la preservación de especies en cautiverio y la protección de estos importes ejemplares».

También resaltó que es importante mantener la preservación de especies en cautiverio y la protección de estos importes ejemplares.