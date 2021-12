¿A qué equipo en la LVBP pertenece Gleyber Torres?

El venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, cuenta con cuatro temporadas en las Grandes Ligas – MLB y a continuación te mostremos cual es su equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Gleyber Torres, de 25 años, es de esos peloteros que la afición de la LVBP quiere ver en los terrenos de juego de Venezuela, sin embargo aún no han tenido esa dicha, esto debido a que los Yankees, su equipo en la MLB no le han dado permiso para hacer su debut en la pelota invernal.

¿Su equipo cuál es?

Torres, oriundo de la capital de Venezuela, pertenece a los Leones del Caracas y sin duda alguna, no debe haber aficionado de este equipo que no sueñe con ver al infielder jugando en el estadio Universitario. Además, en 2020 se pensó que ese día de jugar con los “Melenudos” podría llegar, ya que debido a una temporada baja en rendimiento para él, jugar en el invierno podría ser de ayuda, pero lo Yankees otorgaron permisos a varios de sus jugadores que vieran acción en las ligas invernales, pero “El Caraqueño” no fue uno de los que se uniformó.

Gleyber David tiene cuatro temporadas en la Gran Carpa y ninguna en la LVBP, pero tanto la afición de los Leones del Caracas, como la directiva del equipo, querrán que sus debut con este uniforme se de pronto, ya que sería un pelotero de alto calibre en el lineup caraquista.

Dato curioso

Este infielder antes de ser “caraquista”, fue “magallanero”, ya que en un Draft de la LVBP los Tigres de Aragua lo seleccionaron por encima de los Navegantes del Magallanes, posteriormente, fue cambiado al equipo al cual pertenece, los Leones del Caracas.

Números en Las Mayores

En sus años como grandeliga, Torres tiene 421 hits, 74 jonrones, 234 remolcadas, 217 anotadas, 26 bases robadas, AVG de .268, OBP de .338, SLG de .456 y OPS de .794, todo esto en 436 juegos con los Yankees.

