Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de diciembre de 2021

ARIES

PALABRA CLAVE: Vitalidad.

Número de suerte: 7833

Finalizas el año con mucha energía derivada del centro de tu planeta regente. Pregúntate qué te inquieta para irte o para llegar a otro lugar que esté lejos de donde estás. Consideras un viaje o una actividad con otra persona. Algo con un camión con comida. Compras en un sitio especial de alimentos muy frescos. Contacto o caminos hacia sitios naturales. Aprovecha tu energía creativa y concreta planes para alcanzar tus objetivos. Mensaje de un hombre fallecido.

#TRABAJO: Puedes sentirte inquieto mientras te preparas para un cambio. Un hombre de ojos expresivos y muy determinante se cruza en tu camino para alcanzar un proyecto.

#SALUD: cuidado con golpes en las piernas. Vitalidad.

Amor: En espera de una respuesta. Te ocuparas de una persona mayor. Sorpresas y reuniones. Un reencuentro muy inesperado. Un hombre muy especial que está cerca de ti se cruza en tu camino para bien. Tendrás que manejar a una persona muy orgullosa.

#PAREJAS Se encuentran y se unen para siempre. Van a un sitio a reunirse con personas queridas. Traslado. La tía pide ayuda. Intensidad sexual. Se decide una fecha importante.

#SOLTEROS: Cualquier cosa que necesites aparecerá. Alguien te escribe para planificar un encuentro. Atracción por una persona en un bar o restaurante.

#MUJER: Te ocuparás de una decoración especial, de una mesa o recepción. Ves mejorar la estabilidad psicológica de un hijo, primo o sobrino. Atraerás a un hombre en forma inesperada. Un reloj. Buenos momentos inolvidables. La suerte estará de tu parte.

#HOMBRE: Vienen buenos negocios y apertura de caminos. Irás y vendrás a un sitio para tu evolución. Proyecto Nuevo. Recibes gran apoyo de tu pareja. Tu madre te crea cierta preocupación. Asunto espiritual pendiente.

CONSEJO: El 31 de Diciembre a cualquier hora prende incienso y permite que el humo pase por todo tu cuerpo mientras visualizas cómo se despegan las malas vibraciones, luego date un baño con leche, leche magnesia agua de coco y con un jabón de coco, restriegas 12 veces sobre tu cuerpo, al final prendes una velita blanca y haces tus peticiones al Gran Poder de Dios.

TAURO

Palabra clave: Sentimiento.

Número de suerte: 7002

Debes valorar tu suerte, poquito o mucha agradecerle. Las personas que están a tu lado te aman, aunque no lo creas. Bendiciones y logros, triunfos a tu lado. Pon en camino las ideas. Tienes un éxito ya que la Estrella te ilumina. Buen inicio en este fin de año, en todos los sentidos. Lo detenido avanzará. Utiliza tu sabiduría y sapiencia. Amigo pendiente de ti. Compra de ropa por evento especial o por darte un gusto.

Trabajo: Alegrías, buenas noticias por pago esperado y confirmado. Debes hacer un poco más de las cosas que te satisfacen para que avances.

Salud: Consume más líquido y evita vicios.

Amor: Se equilibrarán tensiones después de una discusión en la que expondrás tu punto de vista.

Parejas: Reconciliación que llega a su objetivo. Apertura a nuevas ideas. Deseos de realización con tu pareja.

olteros: Nuevas amistades. Reencuentros oportunos. Tendrás más interés por tu vida profesional.

Mujer: Limpia tu casa o habitación de lo que está roto o no funciona. Pensamientos locos que te harán reaccionar exageradamente frente a una amistad o en las redes.

Hombre: Cuidado, dejarás olvidado algo en un sitio público. Alegrías en centro comercial con la familia. Deja la tristeza. Inspírate, tendrás suerte. Desarrollarás un talento especial el año que viene.

Consejo: Es el momento para plantearte nuevas metas y retos, el cambio que quieres, este nuevo año será posible. Tu ritual será con una vela blanca o plateada que entenderás luego de hacer lo siguiente, debes entrar en un negocio que tenga dos puertas, pagar algo en efectivo para que te den el vuelto, uno de esos billetes o una de esas monedas la tomarás como moneda o billete de la suerte y lo dejarás en tu cartera todo el año, el resto del vuelto lo regalas a un necesitado.

GÉMINIS

Palabra clave: Crecimiento.

Número de suerte: 9565

Recuperas el ánimo, no decaerás de nuevo, tus dudas se desvanecerán, levantarás tu espada. Estás buscando soluciones. Con amor y cariño, así lo logras más fácilmente. Se solucionan los problemas. No permitas que otros te pongan a dudar o te impongan sus agendas. Utiliza tu intuición a fondo. Sabes que vienen días convulsos pero tu estarás bien dispuesto.. Unión por ahora, goce. Brindis. Tienes en tus manos la solución a muchas cosas,no detengas la marcha.

Trabajo: Un permiso para resolver problemas personales y hacer par de diligencias antes que se vaya el año. Algo importante con juegos de azar, rifas o una apuesta.

Salud: Se te despertará un apetito voraz.

Amor: Obstáculo para conquistar o definir una relación que estás esperado se concrete. Todo lo que es tuyo llega.

Parejas: Aprenderás o entenderá que tus intereses no son compatibles con los de tu pareja.

Solteros: Tendrás momentos de confusión y angustia frente a un acontecimiento importante pero no será nada personal ni familiar, es algo nacional, prepárate convenientemente.

Mujer: Hecho curioso con una lámpara. Compras con alegrías.Celebraciones con tu familia y más grandes afectos. Alegría tranquila, serena.

Hombre: Tendrás que decidir entre dos personas importantes en tu vida o entre dos planes. Buen momento para un buen compartir.

Consejo: Elabora un baño con jabón azul, de avena o de coco, disuelve un pedazo en agua tibia agrega flores blancas y date una enjabonada con la mezcla comenzando por los pies primero hacia arriba, visualízate dentro de la esfera del mundo y siente todo lo bueno que llegará a ti, enjuaga con agua fresca al final, luego prende una vela azul o blanca y elévala con la mano derecha como símbolo de triunfo, disponte a decretar tus deseos. Luego coloca la vela en un sitio alto sobre un plato.

CANCER

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 283

Ten más confianza en ti en todo lo económico o el amor. Alguien que llega y te pide perdón escúchalo (a). Estarás pasando por una situación difícil. Has las cosas con calma ten seguridad en lo que quieres. Buscas el control de una situación familiar. Caminos abiertos en un viaje que viene.

Trabajo: Compañero (a) te hará broma pesada y le darás la espalda, romperás relaciones con esa persona.

Salud: Gozarás de equilibrio psicológico y orgánico.

Amor: Entra en tu vida persona emprendedora y de nobles sentimientos. Recibes un regalo inesperado.

Parejas: Dificultad con tu pareja para lograr un acuerdo con respecto a problema que está presentando un hijo.

Solteros: Reencuentro con amigos que llegan a tu casa. Exigencia de puntualidad te incomodará.

Mujer: Ten paciencia, tendrás el dinero necesario para impulsar tus proyectos. Intereses económicos. Supervisa que tus hijos, si los tienes, tengan propósitos definidos para el año que viene. Una coquetería con buenos resultados.

Hombre: Desacuerdo con grupo por diferencias. Ponte las pilas con esos pequeños arreglos que hay que hacer en casa. Deseos de modificar conductas para lograr resultados.

Consejo: Visualízate en realización de las cosas que quieres lograr, construye una imagen de tus logros. Buscarás una vela gris o blanca y le untarás aceite de sándalo o simplemente aceite dulce.

LEO

Palabra clave: Principio.

Número de suerte: 6663

Período de entusiasmo y recuperación después de un estado de ansiedad o agotamiento que quedará superado.

Será un momento de tregua pero deberás tomarlo también como un período de recuperación. Los próximos días el tema será ayudar a un amigo. Querrás hacer algunos cambios decorativos. Sábanas nuevas. Prima te hará un favor. Buscarás ubicar a una persona. Asunto con unos dólares. Una influencia desastrosaestá a punto de terminar.

#TRABAJO: Conferencia en línea donde se toman decisiones importantes. Plan de viaje, mudanza o traslado a otro sitio.

#SALUD: Recuperación de tus fuerzas y vitalidad.

#AMOR: Alternas entre descansar y el disfrute de hacer una visita importante. Amigo llega en forma inesperada. Se habla de una propiedad familiar.

#PAREJAS: Unas llaves. Conversación sincera y muy determinante. Más acercamiento. Buen fin de año juntos. Ahora podrás ordenar las cosas y empezar de nuevo.

#SOLTEROS: Planificas encuentro especial. Vuelves a ver a un amigo. Un parque, algo con moto o bicicleta. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona. Madre te hablará sobre tus responsabilidades.

#MUJER: Alegrías por cambios familiares. Invitaciones sociales. Buscando motivación. Preparándote para nuevos desafíos. Un vestido rojo o blanco. Socializando a través de las redes sociales. Mira hacia el exterior, salte del armazón. Un concurso o rifa defin de año.

#HOMBRE: Recuperación física y económica. Aún hay mucho trabajo por hacer. Deberás ayudar económicamente a una mujer cercana. Tu intuición te guiará hacia un nuevo proyecto. Evita discutir con vecino.

Consejo: Ritual para el primer día de Enero. Escribe en 7 hojitas de Laurel 7 deseos o proyectos, una vez que los hayas escrito prendes una vela amarilla sobre un plato y colocas las 7 hojas alrededor de la vela pero en el borde exterior. Durante unos minutos, visualiza los deseos realizándose, después que se terminen de velar coloca las hojas de laurel dentro de una bolsita roja y las guardas dentro de unos zapatos y cuando las uses las colocas en tus zapatos (eliges cuál colocar) y así sucesivamente durante todo el año.

VIRGO

Palabra clave: Solidaridad.

Número de suerte: 6711

Deberás estar pendiente de tu entorno familiar y amigos, comienza a llamar desde el 30, no llames a menos de 16 personas. Se hace justicia con alguien querido. Pendiente con personas que te vigilan a través de las redes. Compras y ofertas. Asistes a un compartir por el fin de la Navidad. Brindis. Alegrías. Se planean nuevos inicios. Escucha a un hijo que necesita que le oigas. Ganancia inesperada.

Trabajo: Tendrás que mostrarte ingenuo, como que no sabes algo para que no te crean soberbio o sabelotodo. Jefe quiere llevarse los laureles de tu trabajo ante los superiores.

Salud: Insomnio por preocupaciones.

Amor: Vivirás el momento sin preocupaciones por el futuro. Relación en la que te sientes feliz y en plenitud.

Parejas: Acumularás evidencias y pruebas importantes para llegar a la claridad en asunto que te preocupa. El trauma finalizará.

Solteros: Buen momento para realizar cambios persiguiendo un ascenso o promoción pero debes visibilizar tu trabajo. Pon interés en lo que quieres. Si eres independiente, buscarás crecimiento y renovación.

Mujer: Evita poner barreras de comunicación entre tus seres más queridos y tu. Algunas tendrán interés en entender el tema de las cryptomonedas. Deberás pensar en invertir en una propiedad accesible así sea que ésto implique mudarte fuera de la ciudad en la que estás. Planes a futuro. Cuidado al comprar no tengas que perder tiempo con devoluciones, revisa bien la mercancía. Por cierto, «lo que no se muestra no se vende».

Hombre: Necesidad de planificar tu futuro con criterios objetivos, o te subes a la ola o te aislas. Te encuentras con una persona del pasado en la calle. Una decisión basada en la rebeldía te dará buenos resultados.

Consejo: Escribe una lista de todo lo que estás proyectando, que está en tus manos y sabes que es difícil pero no imposible, coloca el papel en el fondo de un plato hondo con arroz, maíz, (tres tipos de judías, porotos, habas, habichuelas o caraotas), ramitas de canela, anís estrellado, moneditas y billetes, coloca el plato en un lugar que esté por encima de tu cabeza.

LIBRA

Palabra clave: Fortaleza.

Número de suerte: 9330

Nueva oportunidad para emprender, no te rindas. Compra de ropa para noche especial. La Rueda de la Fortuna te traerá beneficios sorpresivos. Nuevas relaciones y contactos, se fortalecen vínculos virtuales. Algo que se estabiliza cuando otra cosa se desequilibra. Caminos abiertos para algo que estás trabajando en secreto. Pendiente de un familiar desde la distancia. Debes ser firme en tus juicios y decisiones. Llega un amor a tu vida. Cambios que se gestan y se concretan para mediados del mes entrante pero los beneficios serán a mediano plazo, firme y seguro. Una amistad virtual que no conoces personalmente pero que tiene ya varios años junto a ti a través del ciberespacio, se fortalece cada día más.

Trabajo: Defenderás a un compañero que se verá involucrado injustamente en situaciones problemáticas.

Salud: Estarás bajo de energía, deberás energizarte.

Amor: Sentirás que has esperado tanto por un ser querido, que no aceptarás excusas. Arreglos y reconciliaciones.

Parejas: Tratarás de complacer a un miembro de tu familia. Irás a un centro comercial con tu pareja y comprarás algo que la complace grandemente. Importante: Reza antes de la cena de fin de año y que los que están en la mesa hagan lo mismo.

Solteros: Contacto con personas espirituales o sacerdote. Defenderás tus ideas. Viaje corto en pareja o con tu familia. Adquisición que te reconforta.

Mujer: Búsqueda de equilibrio, serenidad y paz interior, necesitas tener un espacio íntimo. No le quites la emoción del nuevo año y sus retos a tu pareja o a los más jóvenes o personas que ya están deprimidas.

Hombre: Alcanzarás algo muy deseado por ti que te motivará a seguir luchando por tus metas. Tu pareja y el acercamiento a tu familia.

Consejo: No te quejes tanto, enfócate en este nuevo año en lo que quieres lograr pero diseña un plan para seis meses y tres planes bimensuales de compromisos con resultados cada semestre. Una vela violeta y una vela blanca para cerrar éste año, en un plato, debes hacer con pétalos de rosas blancas sobre un fondo de pétalos de rosas rojas, una cruz y rezar en frente.

ESCORPIO

Palabra clave: Creación.

Número de suerte: 5832

Controla los miedos respecto al futuro, la ansiedad, las dudas, no te sirven de nada, sobreviviste hasta ahora, sobrevivirás para vencer. Deja el pasado sigue adelante. Disfruta lo que estás haciendo, quita esa cara larga y sonríele a la vida. Llega la solución a tus problemas a través de un socio potencial. Hazte si puedes, una limpieza espiritual con esencias dulces, flores y velaciones de prosperidad. Debes sacar de tu casa lo que no funciona, lo que está dañado y no tiene arreglo. Practica tiro al blanco.

Trabajo: Tomarás las riendas para superar un desacuerdo grupal en tu entorno. Cambio de unos requisitos o reglas que te beneficia.

Salud: Deja de comer para meterte en esa ropa y presentarte a esa reunión.

Amor: Aventuras y pasiones serán la clave de tu despertar. Procura aclararte interiormente. Escucha tu yo interno. Susceptibilidad

Parejas: Deja atrás los resentimientos y ubícate en el aquí y el ahora. Logran superar obstáculos y reencontrarse en el amor.

Solteros: Buena propuesta para invertir tu tiempo, la debes analizar. Amiga del pasado que te busca te traerá muchos chismes, cuentos o noticias.

Mujer: Debes recibir el año con unos zapatos nuevos, cuando te los pongas vas a la cocina, abres el agua del grifo y dejas que corra, le contarás al agua todo lo que quieres que se vaya de éste año. Ahora puedes decirle que sí. Busca entenderte. Esperarás con paciencia una llamada. Deseos de aprender algo nuevo el año que viene.

Hombre: Reencuentro virtual con persona de la infancia o adolescencia te traerá recuerdos muy gratos. Carencia de contacto o miedo a la intimidad? – Es hora de cortar con eso y liberarte. Si te sientes demasiado aislado debes hacer las cosas a tu manera de ahora en adelante. Reflexionas prudentemente acerca de cómo activarte.

Consejo: Céntrate en lo que quieres, sé tú mismo siéntete feliz por tus logros grandes o pequeños. Prepara un sahumerio el primero de Enero de clavo dulce, anís estrellado, incienso, estoraque y si por casualidad tienes copal se lo agregas.

SAGITARIO

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 6822

Se constante en lo que estás trabajando o buscando. Alguien que te da una buena noticia te muestra unos documentos y es doble la alegría. Busca ayuda para lograr ese negocio que quieres Hazte un baño lustrar con manzanilla y albahaca, le colocas sidra al agua. Dinero esperado llega al fin. Logras hacerle una diligencia a un amigo. Cobranza segura. Encuentros virtuales con amigos del pasado te ayudan a cerrar ciclos.

Trabajo: Renace la confianza y hermandad entre compañeros. Recibes una justa recompensa por algo que hiciste muy bien.

Salud: Dolores de espalda y cuello.

Amor: Se acaba el período de vacío y soledad. Logras ver a alguien especial.

Parejas: Se hacen realidad sueños y placeres compartidos con la persona amada luego de conversar abiertamente. Se hace factible ahora llegar a la meta.

Mujer: Deja pasar el tiempo y las cosas evolucionarán a tu favor. Revisa bien tu vehículo si vas a realizar un viaje y tu eres la que maneja, si vas de pasajera cerciórate que todo esté en orden. Te encuentras con alguien y sientes unas vibraciones. Sueños lúcidos. Puede que no duermas en tu cama unos días. Una comida especial. Nuevos olores y sabores. Hay personas con las que te cuesta menos abrirte, tómalo en cuenta a la hora de formalizar.

Hombre: Se abren nuevos caminos para vencer en la guerra y también en el amor. Paseos a sitio de mar o río. Extrañas a un niño que te quiere. Recibe el año en paz, no te exaltes demasiado, cuidado con los excesos. Compras en familia. Logras trasladarte. Tentado a cambiar la agenda.

Consejo: Aclara tus ideas pero sobre todo, enfoca y concreta tus acciones para que se hagan realidad tus metas. Enciende una vela azul para fin de año y lanza tres monedas en la puerta de tu casa o apartamento (lado de afuera).

CAPRICORNIO

Palabra clave: Superación.

Número de suerte: 6934

No te dejes vencer por las circunstancias busca sobreponerte anímicamente si te sientes con las energías bajas pero si por el contrario, estás en alta, administra bien el poder y la fuerza. No te detengas por obstáculos ya que vencerás pronto las dificultades, la mayoría de ellas por no ver claro el camino. Superas los problemas emocionales y autolimitaciones. Salida con persona del pasado. Te aprenderás una nueva canción. Mujer a tu lado que te apoya te dá una alegría. No te conectes con personas negativas o demasiado derrotistas. Compras necesarias. Viajes o salidas repentinas.

Trabajo: Mujer conocida y de autoridad te dará apoyo incondicional, aprovecha las oportunidades.

Salud: Cuida tu salud mental y física.

Amor: Actuarás sabiamente para ganar puntos en una relación. Enamoramiento y romances. El amor se te sube a la cabeza. Deseas consentir a tu amor pero no se deja.

Parejas: La comunicación es totalmente necesaria para que apunten al.mismo objetivo. No te pierdas una invitación a compartir con conocidos. Llevas una comida a casa de un amigo.

Solteros: Saldrás a reuniones sociales con personas menores que tu. Una decisión o problemas personales que afectan a un grupo.

Mujer: Excelente momento para obtener recursos económicos. Estarás colocando adornos de ultimo momento, haciendo arreglos,, comprando detalles para la casa. Abres una puerta con alegría. Una nota en un papel se convertirá en algo muy importante. Un recuerdo apasionado.

Hombre: Felicidad este fin de año. Defiendes a una persona conocida ante alguien que está hablando mal de ella en su ausencia. Momentos positivos con grandes logros sentimentales. Actúas con compasión ante una situación y haces bien. Un amor que se acaba.

Consejo: Preocúpate por ti, ámate tal como eres, no olvides que tus metas y proyectos en este año venidero se cumplirán en gran medida, ‘tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe», así que empodérate. Enciende un velón amarillo o dorado para fin de año con tu intención dirigida a un logro específico y único.

ACUARIO

Palabra clave: Decisión.

Número de suerte: 7385

Debes demostrarle a tu familia lo que sientes y cuánto la quieres. No mantengas reconcomios en tu corazón, de la lista de personas con las que tuviste algún problemita, ve tachando con amor y perdón pero que sigan su camino, de ahora en adelante «de lejitos». Ten seguridad en lo que haces, no desistas hasta obtener los primeros resultados. Buena energía con alguien que te gusta. Le das una oportunidad a alguien querido. No seas tan estricto. Quieres hacer un cambio pero no sabes por dónde empezar. Mujer de cabello negro muy liso te trae una alegría.

Trabajo: Trabajarás con tanto amor y entrega que pronto verás la recompensa. Entrega total con un propósito defenido.

Salud: Cansancio físico.

Amor: El arrepentimiento no te exonerará del pago, acciones concretas. Poner los pies en la tierra. Asunto pendiente con los mayores.

Parejas: Situación circunstancial que lograrás equilibrar después de una conversación. Maduración, inteligencia emocional.

Solteros: Te arriesgarás a cambios para combatir el estancamiento. Invitación a desayunar. Divinos piropos virtuales.

Mujer: Algo curioso en el jardín de una casa o los alrededores. Logras superar un obstáculo. Recibes ayuda o apoyo de un familiar o amigo muy cercano. Un «te quiero» que tiene mucha importancia para ti. Si estás en una situación con tu ex que implica guardia y custodia, el asunto lo resolverás pero no tan rápido. Es importante para tí seguir en la pelea, no bajar la guardia así sean días festivos. Si te sientes paralizada trata de salir y mover la energía, trotar o caminar al aire libre.

Hombre: Nostalgia por una ausencia. Llegas tarde a una reunión o cita o se te hace tarde y la suspendes. Accederás a una petición de tu pareja pero será grato. Arregla tus uñas, peinado y barba, éste año debes enfocarte en tu cara, cuidarte el cutis. Utilizarás mucho más Amazon o Alibaba, positivos negocios con internet, videos, drones, cryptomonedas y realidad virtual.

Consejo: Ten una actitud de gratitud y coloca tus metas como prioridad.Realiza un sahumerio de incienso y mirra pero colócale también polvo de nuez moscada y si puedes, almizcle.

PISCIS

Palabra clave: Maestría.

Número de suerte: 5722

Caminos abiertos en este fin de año, máxima utilización de tus recursos. Sale el sol con alegrías, ves más claro un proyecto. Asunto de trabajo que se concreta. La «Fuerza» te acompaña. No discutas ni con tu pareja, ni con tus hijos, toma nota y después resuelves. No te sientes bien con una persona del pasado con la que habías hecho planes. Necesitas un cambio radical en tus rutinas de vida, orden personal. Hijos que necesitan de ti. Logros con negocios y estrategias para negocios.

Trabajo: El mundo en tus manos. Actitudes lógicas y protectoras serán positivas. Buenas amigas, tus aliadas, reunión interesante.

Salud: Cuidado con tropezones o torceduras.

Amor: Un nuevo romance o la afirmación de una relación. Renacen en ti sentimientos muy dulces. Hacer ejercicio con tu pareja, anímate.

Parejas: Salidas a sitios de música en vivo, o a disfrutar con tu pareja o en familia. No quieres discutir con tu pareja por asuntos de familia, deja esos asuntos para Enero.

Solteros: Hermano(a) te ayudará a conseguir una dirección de alguien que te interesa o te apoyará con una diligencia pendiente. Compras en centro comercial por regalos retrasados.

Mujer: Estarás de mejor humor hacia el final del año, ya el 30 comienza una energía muy positiva. Hecho curioso escuchando música navideña. Equilibrio, pregúntale a las personas con las que vives cuáles son sus propósitos para el año entrante, anótalos, apoyarás a las personas de tu entorno más cercano. Un tema de monetizar o de maximizar ganancias.

Hombre: El amor verdadero lo resuelve todo. Pendiente de firmar un documento. Recibe el año con juego de cama nuevo elegante y confortable para recibir lo bueno, compra una escoba nueva pero antes de usarla, pásala sobre tu cama como si estuvieses barriendo «algo». Volverás a la elegancia, yuntas y pañuelos en el bolsillo izquierdo del saco combinado con la corbata.

Consejo: Haz limpieza de todo lo que tienes pendiente en la casa y prepara un sahumerio de mirra con eucalipto. Libera tu mente para que nuevas oportunidades y caminos estén abiertos para ti en éste nuevo año.