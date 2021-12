Juan Pablo García: «La no continuidad del Gobierno Encargado representado por Juan Guaidó constituye un vacío del poder”

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: El partido político, Vente Venezuela, expresó el pasado 27 de diciembre que no seguirán apoyando el interinato dirigido por Juan Guaidó.

La decisión no fue acompañada por todos dirigentes del partido, quienes han empezado a expresar de manera pública su apoyo a la continuidad de Guaidó frente a la oposición, llevando una línea contraria a la de la plataforma política.

El diputado Juan Pablo García, señaló que, cualquier escenario que plantee la no continuidad del Gobierno encargado presidido por Guaidó y la Asamblea Nacional electa en el 2015, constituye un vacío de poder que solo favorece a la dictadura y a la tiranía.

El parlamentario por el estado Monagas exhortó a sus compañeros y dirigentes políticos a mantener una posición firme de compromiso con los valores la libertad y la democracia.

Vale mencionar que, aunque el diputado es miembro del partido político de Vente Venezuela, desatiende la línea de María Corina Machado de no reconocer el interinato.

García aseguró que Venezuela lucha con focos que quieren extinguir la democracia, siendo la presidencia Encargada el último eslabón para evitarlo.

