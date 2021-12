Las mejores películas de Netflix de 2021

Netflix estrenó docenas de películas a lo largo de 2021, pero aquí hay un desglose, un resumen de lo mejor del streamer de los últimos 12 mes

Los amantes del cine aún se enfrentan a la incertidumbre en lo que respecta a los estrenos en salas durante gran parte del año, pero Netflix estrenó algunas películas dignas de mención en 2021, y aquí están algunas de las mejores. Con el paso de los años, Netflix ha aumentado su presencia cinematográfica adquiriendo títulos de grandes estudios tras su estreno y consiguiendo los derechos de distribución para debutar en el servicio de streaming. Atrás quedaron los días en los que las películas de gran presupuesto con protagonistas de primera fila se limitaban a los estrenos en salas, y Netflix es un factor importante en esa tendencia continua.

Gracias a que los estudios han optado por prescindir de las salas de cine para estrenar las esperadas 2021 películas a través de los servicios de streaming, los abonados tienen más títulos que nunca accesibles desde la comodidad de sus hogares. Es cierto que Netflix había prometido aumentar la calidad de sus películas originales mucho antes de que la pandemia de coronavirus cambiara el modelo de lanzamiento. Teniendo en cuenta el número de películas originales de Netflix estrenadas en 2021, el gigante del streaming parece estar cumpliendo su promesa.

A pesar de la alteración de los modelos de lanzamiento de varias películas importantes en otras plataformas como Disney+, HBO Max y Peacock, la experiencia de Netflix fue consistente con películas notables a lo largo de 2021. Desde una sátira de ciencia ficción, pasando por un cuento de superación o un musical autobiográfico, hasta un atraco lleno de zombis de Zack Snyder, Netflix ha marcado muchas casillas este año. Dicho esto, he aquí algunas de las mejores películas de Netflix que se estrenarán en 2021.

13. Stowaway

Puede que el Stowaway no haya recibido mucha publicidad en torno a su estreno en abril de 2021, pero el drama de ciencia ficción de Joe Penna es una historia que invita a la reflexión y que tiene la ventaja de estar ambientada en los límites visualmente atractivos del espacio. Aunque El polizón es víctima de algunos problemas de ritmo con una combustión lenta, el dilema moral en el centro de la historia cuando la nave que se dirige a Marte no puede mantener suficiente oxígeno con la cantidad de tripulación a bordo da a la película suficiente profundidad. El reparto de Stowaway , formado por Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson y Toni Collette, permite que cada personaje brille en esta película de bajo presupuesto. El final puede ser frustrante para algunos, pero la película cumple al presentar un dilema ético que tuvo repercusiones en una tripulación que podría tener efectos secundarios en el avance de la humanidad.

12. Red Notice

Red Notice, de Rawson Marshall Thurber, no ha sido un éxito de crítica, pero los suscriptores de Netflix sí están disfrutando de esta comedia de acción de gran presupuesto. La película, que era uno de los títulos más esperados del año para el servicio de streaming, fue una venta fácil con Dwayne «The Rock» Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot en el papel principal. Aunque se basa en el historial reciente de películas de acción que merecen la pena, Red Notice se apoya en la popularidad del reparto, incluso si la trama de la película no es tan intrigante como las superproducciones que el trío suele encabezar. Aun así, esta película de ritmo rápido, que enfrenta a Gadot con los protagonistas, ofrece a los espectadores un viaje de dos horas de emoción con humor con algunas de las mayores estrellas de Hollywood.

11. Army Of The Dead

Zack Snyder fue uno de los nombres más importantes en 2021 debido al lanzamiento de su esperada versión del director de la Liga de la Justicia. Tras el estreno de la película, Snyder estrenó otro proyecto apasionante en forma de Army of the Dead en Netflix. Este proyecto permite al cineasta volver a sus raíces en el subgénero de los zombis, mientras que introduce el mundo de los muertos vivientes en un atraco ambientado en las vibrantes ruinas de Las Vegas. Con un reparto que incluye a Dave Bautista, Omari Hardwick, Ana de la Reguera y Matthias Schweighöfer, Snyder introduce un mundo intrincado que puede ser examinado con más detalle. Puede que algunos elementos de Army of the Dead se hayan sobrecargado, pero con las precuelas y secuelas previstas, los vastos elementos podrían fácilmente dar sus frutos.

10. Army Of Thieves

Army of Thieves es la segunda entrega de la franquicia Army of the Dead y una precuela del título original de Zack Snyder. Aunque El ejército de los ladrones no habría sido posible sin El ejército de los muertos, la película de Matthias Schweighöfer se beneficia de un alcance menor. Schweighöfer, por supuesto, protagonizó la película como el ladrón de cajas fuertes Ludwig Dieter, un favorito de los fans en Army of the Dead. En esta ocasión, Dieter se hace llamar Sebastian Schlencht-Wöhnert con un equipo formado por Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee y Stuart Martin para un atraco diferente. No tiene que ver con los muertos vivientes, pero hay secuencias divertidas y de alto riesgo que se basan en la historia de un personaje simpático.

9. Fear Street Trilogy

Técnicamente, en julio se estrenaron en Netflix tres películas distintas de Fear Street, pero teniendo en cuenta que se comercializaron como una historia cohesionada dividida en tres épocas distintas, podría contarse como un solo título. Sinceramente, las tres entregas de Fear Street de Leigh Janiak merecen un lugar en todas las listas de lo mejor de Netflix. No sólo las películas hacen un excelente trabajo al mezclar varios subgéneros del terror nostálgico, sino que la trilogía también ancló la historia con una historia de amor entre dos chicas adolescentes. Tanto los espectadores como los críticos han elogiado las películas de Feat Street por su representación LGBTQ+, pero las protagonistas Kiana Madeira y Olivia Welch merecen crédito por sus interpretaciones como amantes separadas en varios siglos.

8. Concrete Cowboy

Aunque Concrete Cowboy, de Ricky Staub, se estrenó durante el TIFF en 2020, no se estrenó de forma más amplia en Netflix hasta la primavera de 2021. La película, protagonizada por Idris Elba y Caleb McLaughlin, se basa en el brillante libro titulado Ghetto Cowboy, de Greg Neri, que, a su vez, se centra en los jinetes negros de un barrio de Filadelfia (Pensilvania). La historia de los cowboys de la ciudad pone de manifiesto una cultura menos conocida sin saturar la trama con los clichés que suelen acompañar a la representación de las comunidades urbanas. Elba y McLaughlin brillan en el relato de Staub como un dúo de padre e hijo que aprenden el uno del otro apoyándose también en la comunidad que les rodea.

7. Don’t Look Up

De todas las películas de Netflix de la lista, No mires hacia arriba presenta una de las mayores diferencias en cuanto a la recepción de la crítica y el público. Este último ha creído en la ciencia ficción satírica de Adam McKay mucho más que los críticos. Mientras que algunos consideraron que la trama de la inminente destrucción del planeta era un poco exagerada, otros aceptaron la dramática pero cómica narración de McKay a través de actores de primera fila. La destrucción de la Tierra puede significar la perdición y la decadencia, pero es emocionante ser testigo de los excéntricos personajes interpretados por gente como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill y Meryl Streep que se encuentran en el centro del lío.

6. Passing

Passing no solo merece ser considerada como una de las mejores películas de Netflix de 2021, sino que también podría argumentar como una de las mejores películas del año fuera del streamer. La hermosa y conmovedora historia sirve como debut en la dirección de Rebecca Hall, pero realmente cobra vida gracias a las brillantes interpretaciones de Tessa Thompson y Ruth Negga. La película en blanco y negro se centra en la noción de «paso racial», en este caso, cuando dos mujeres negras de piel clara se hacen pasar por mujeres blancas. Passing aborda temas difíciles relacionados con el confinamiento cuando se trata de la identidad racial. Aunque está ambientada en el pasado, la película de Hall tiene mensajes que siguen siendo válidos en la actualidad.

5. The Power Of The Dog

El poder del perro, de Jane Campion, podría acabar siendo una de las favoritas de los premios en los próximos meses, y cualquier victoria sería bien merecida a tenor del equilibrado western. Basada en una novela de 1967, El poder del perro presenta una historia emotiva e inquietante que aprovecha a la perfección los puntos fuertes de sus protagonistas, especialmente Benedict Cumberbatch. El actor interpreta a un rico propietario de un rancho cuyo resentimiento hacia los demás proviene de secretos más profundos, que afectan a la relación con su hermano y con el hijo de la nueva esposa de éste. Si se combinan los temas LGBTQ+ con la lucha contra el alcoholismo y la soledad, y se añaden la notable partitura y las meritorias interpretaciones del reparto, Campion tiene un ganador en sus manos.

4. The Mitchells Vs. The Machines

Netflix ha estado produciendo una buena cantidad de películas originales de animación, pero Los Mitchell contra las máquinas va más allá de la calidad típica de las galletas que a menudo obstaculizan el género. Creada por Mike Rianda, esta comedia de ciencia ficción pone a una familia en un viaje sorpresa que ayuda a demostrar de forma conmovedora que todavía se puede encontrar el amor en las relaciones disfuncionales. La historia de bienestar está centrada en Katie Mitchell, que experimenta la realización de la mayoría de edad durante una aventura que involucra robots y tecnología mortal. Además, The Mitchells vs. the Machines incorpora la representación LGBTQ+ en un título divertido para todas las edades, lo que la convierte en una película imprescindible en 2021.

3. 7 Prisoners

Aunque 7 Prisioneros carece de un reparto llamativo y de la expectación que rodea a su estreno a finales de 2021, la película brasileña merece un lugar cerca de la cima de cualquier lista de lo mejor del año. Escrita y dirigida por Alexandre Moratto, 7 Prisioneros sigue a Mateus, de Christian Malheiros, un joven de 18 años que se encuentra atrapado trabajando en una chatarrería tras caer en la esclavitud moderna. Malheiros ofrece una interpretación escalofriante de un joven atrapado en el sistema de clases de Brasil, que debe decidir si cumple o arriesga la seguridad de su familia. 7 Prisioneros aborda la corrupción, la explotación y el tráfico de personas a través de la lente de una víctima, como si fuera más un documental que una obra de ficción.

2. The Harder They Fall

La película de Netflix The Harder They Fall tiene mucho a su favor: la ambientación del Oeste, un reparto estelar y una banda sonora inolvidable con nombres como Kid Cudi, Jay-Z y Lauryn Hill. Dicho esto, incluso aquellos que no encuentran atractivo el subgénero del Oeste han encontrado en la película de Jeymes Samuel un divertido viaje de emociones. Samuel se propuso crear un western con un reparto íntegramente negro, pero el cineasta se esforzó por conseguir nombres como Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz y Regina King. La historia sobre un forajido y su equipo a la caza de un enemigo brutal es cautivadora de principio a fin y una de las pocas películas que los espectadores lamentarían no haber visto de inmediato.

1. Tick, Tick…Boom!

En 2021 se estrenó la adaptación cinematográfica de In the Heights de Lin-Manuel Miranda, pero el proyecto más importante del actor, dramaturgo y productor fue Tick, Tick… ¡Boom! que se estrenó en Netflix en noviembre. Este drama musical biográfico supone el debut de Miranda como director, y no cabe duda de que ha puesto el listón muy alto con esta película basada en la obra de teatro de Jonathan Larson. Tick, Tick…Boom! sigue a Larson, interpretado sensacionalmente por Andrew Garfield, en los años 90 durante su creación de Rent. Mientras que Rent se convirtió en un cambio de juego en la comunidad teatral, el camino para Larson no fue tan fácil. La música es una obra maestra, pero la historia en sí es una mirada compleja a una mente creativa que se enfrentó a una presión devastadora en todos los aspectos de su vida. Tick, Tick…Boom! es una película de Netflix de 2021 que no debería perderse.