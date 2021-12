Maduro: Venezuela debe ser territorio libre de grupos terroristas colombianos en 2022

Instó a los comandantes de cada uno de los componentes del cuerpo militar de la nación a hacer un balance constante frente a lo que denominó «amenazas ocultas que atentan contra la tranquilidad del país»

El presidente Nicolás Maduro decretó el 2022 como el año en que Venezuela logre territorio libre de «grupos terroristas colombianos”.

“Todos los Tancol, llámense como se llamen, estén donde estén, son enemigos de la Constitución, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la paz de la República y deben ser combatidos en el territorio con toda la fuerza militar de nuestro país”, dijo citado por Globovisión.

“Tienen que hacer un balance permanente, frente a las amenazas ocultas (…) el peligro está allí en lo que no vemos, en el enemigo oculto, infiltrado, en los enemigos de la paz y la estabilidad, los que conspiran, para hacer operaciones de falsa bandera y llamados falsos positivos”, denunció durante el acto de Salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En este sentido, el prsidente Maduro llamó a “perfeccionar nuestra mira y capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener la respuesta en tiempo real ante cualquier amenaza, agresión y ataque sea donde sea, y cuando sea”.

Debe emplearse “un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio. No hay excusa para no controlarlo y no ejercer soberanía”, manifestó el presidente Maduro, quien además dijo que hay que “hacer de nuestra Patria un fortín inexpugnable donde reine la tranquilidad, el trabajo, el estudio, la cultura, el colorido de la vida”.

El primer mandatario nacional destacó el desempeño de las Fuerzas Armadas, «La FANB defiende al pueblo “en el barrio, el pueblo, el caserío, en la universidad”, señaló al destacar que en 2021 “los ejércitos de Escudo Bolivariano permitieron entrenar el músculo de la fuerza y de la unión cívico-militar-policial de la Nación”.

“Nuestra doctrina militar bolivariana y el concepto estratégico de defensa de la nación. Cada tiempo que pasa, cada ejercicio que hacemos demuestra su pertinencia histórica y militar, para defender al territorio, al pueblo y a la Patria”, aplaudió el Dignatario.

El Universal