Muere motorizado al ser chocado por una camioneta en la Gran Mariscal de Ayacucho

Caracas.- Kenny Michell Lugo Correo, de 27 años de edad, falleció al instante al ser impactado por una camioneta Prado en la madrugada del martes 28 de diciembre en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que conecta a Caracas con el Oriente del país.

Lugo se desplazaba por la arterial vial en su moto junto a un acompañante y se percató de que en plena vía unas personas lo estaban siguiendo. De repente, el hombre se cambió al canal contrario del túnel de la autopista y en ese momento fue impactado por la camioneta.

En ese tramo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho se encuentra un punto de control de la Guardia Nacional y cuando los efectivos presentes escucharon el golpe acudieron a ver qué pasaba y detuvieron al conductor de la camioneta en ese instante, sin embargo, se conoció que posteriormente fue liberado.

La víctima se dedicaba a cantar vallenatos y el hombre que lo acompañaba era su acordeonero. Ambos regresaban de una fiesta privada en el sector Araguaney cuando ocurrió el accidente. Se desconoce el estado de salud del acompañante de Lugo.

La moto de Kenny Michell Lugo permanece detenida en tránsito. Los familiares exigen justicia por el hecho. El padre de la víctima, Giovanni Lugo, contó a los medios de comunicación en la Morgue de Bello Monte que estaba en desacuerdo con que le otorgaran la libertad a la persona que atropelló a su hijo.

El hombre se pregunta dónde están las pertenencias de su familiar porque los guardias no le entregaron ni el teléfono ni el reloj ni la cartera con los documentos personales. Los efectivos militares le aseguraron que los sujetos que lo perseguían se quedaron con las pertenencias del occiso; sin embargo, él no se explica por qué si el accidente ocurrió a la 100: am los guardias lo llamaron a las 10:00 am del teléfono de su hijo si se suponía que los sujetos se habían llevado las cosas de Kenny.

Lugo Correo era el mayor de cuatro hermanos.

Redacción El PitazoSucesos

