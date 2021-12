+Pasos | Como puedes hacer un insecticida casero

Los insectos son altamente perjudiciales para el progreso de una planta, pero si estás cansado de ellos y no has logrado exterminarlos por completo, no te angusties elimina la plaga con este majestuoso insecticida casero.

Ingredientes

600 ml de agua

6 gotas de aceite de lavanda

2 puñados de manzanilla

Modo de prepararlo

1. Hervir agua

2. Poner en un bol la manzanilla

3. Remover bien, tapar y dejar reposar durante 5 o 10 minutos

4. Colar la infusión d manzanilla

5. Dejar enfriar por completo

6. Añadir gotas de aceite de lavanda

7. Encasar a una botella con spray

8. Aplicar sobre las hojas de las matas infectadas.

Modo de aplicarlo

1. Aplicarla a primera hora de la mañana.

2. Es importante regar un día antes la mata porque después de aplicar el insecticida no se puede regar.

3. También puedes aplicarlo como tratamiento preventivo.