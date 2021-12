Sería un error intentar cambiar a Guaidó porque es quien tiene el apoyo internacional

Para el ex rector de la Ucab, padre Luis Ugalde s.j., está claro que sustituir a Juan Guaidó como presidente encargado sería un error, ya que es la figura que tiene el apoyo irrestricto de EEUU y la comunidad internacional; sin embargo, afirmó que la crisis política solo se soluciona con una negociación con el chavismo.

Durante una entrevista concedida a El País, el académico destacó que el chavismo está muy mal. «No solo tienen diferencias, están agresivos entre sí. Sin embargo, y como los pueblos no se suicidan, la oposición no tiene más alternativa que crecer. He sabido que acaban de celebrar una reunión fuera del país todas estas tendencias opositoras, que saben que así no pueden seguir», declaró.

Juan Guaidó ha perdido apoyos internos, ¿cree que puede plantearse su sustitución?

– Creo que sus adversarios se están convenciendo de que no hay otra alternativa que Guaidó, y que las declaraciones de Julio Borges sobre el Gobierno interino no fueron oportunas. Una de las pocas fuerzas de la oposición es el apoyo internacional, el respaldo de Estados Unidos, que es irrestricto. No creo que esté planteado cambiar a Juan Guaidó y sería un error intentar hacerlo.

