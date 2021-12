Silvestre Dangond suspende conciertos por temeroso diagnóstico

Un importante evento de Colombia, como lo es La Feria de Cali, se vio bastante afectada en cuanto a la agenda de sus artistas confirmados en para sus conciertos de esta semana. Ahora fue el cantante Silvestre Dangond, quien informó que dio positivo para COVID-19 y, se siente con mucho malestar, por lo que canceló su presentación allí.

En ese sentido, Dangond lamentó que se hubiera contagiado estos días, debido aque tenía programados varios conciertos importantes para esta temporada de fin de año e inicio del 2022.

Pero, el colombiano señaló que priorizará su salud y por eso no apresurará los tiempos de su recuperación.Así pues, que el vallenatero confirmó dicha información a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram. “Bueno, no muy buenas noticias. Les cuento que estoy positivo para COVID, esperé hasta el último momento, pero en realidad sabía que iba a ser positivo porque me siento muy mal. Tengo mucha tos, pero muchísima tos, mucho malestar”.

De la misma manera, Silvestre hizo referencia a su apretada agenda de conciertos y, por seguridad, les pidió a las personas que tuvieron contacto con él recientemente, que se realicen la prueba de COVID-19.

“Quería informarles eso porque se avecinaban unos conciertos y me voy a cuidar hasta donde más pueda. Y algo muy importante: que se haga la prueba todo el que tuvo contacto conmigo estos días”, concluyó.

Al cantante se le nota a leguas, el malestar general que tiene. Motivo por el que muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de ánimo y le desearon una pronta recuperación.

Otros con coronavirus

La primera agrupación que anunció su ausencia en la destacada Feria de Cali, por contagios en sus integrantes, fue El Gran Combo de Puerto Rico. Días después, Rey Ruiz confirmó que también dio positivo para coronavirus. El domingo 26 de diciembre de 2021, también trascendió de otra importante baja en el evento, la de Fruko y sus tesos.

