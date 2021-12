Venezolana gana dos Óscars de la voz de New York

Dos Oscars de la Voz se llevó The Society of Voice Arts And Sciences de New York 2021 de la mano se llevó la venezolana María Teresa Hernández.

Los fundadores, Rudy Gaskins y Joan Baker, crearon el SOVAS para brindar educación, capacitación, oportunidades de empleo y reconocimiento de premios en apoyo de los actores vocales realizaron las primeras ediciones de estas entregas.

En el año 2020 fue la primera ocasión en la que una venezolana fue nominada, llevando el nombre de nuestro país por todo lo alto.

María Teresa Hernández, abogada, locutora y actriz, egresada de la Escuela Superior de Artes Escénicas “Juana Sujo”, empezó en el doblaje en 1989 en la época dorada del doblaje venezolano con las novelas brasileñas.

En sus 30 años de carrera ha dado voz a innumerables personajes, entre los más reconocidos Shirley Loon en Tiny Toons y El show de Plucky, Courtney Gripling en Ginger, Jill Vertes en Dance Moms y fue la voz oficial del canal ANIMAX.

En la actualidad es voice over de la emisora Adulto Joven 88.1 FM en Caracas y conduce el micro Mentes Extremas dirigido a niños, niñas y adolescentes.

Hernández fue nominada por segundo año y merecedora de dos Oscar de la voz en las categorías Oustandign Dubbin International, Tv or Serie, Best Voice Over y Oustandign Dubbin International Motion Picture Films , Best Voice Over, celebrados en la ciudad de Nueva York.

