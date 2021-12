Actriz venezolana denunció a Sibilino de «3 Dueños» por violencia de género

La actriz venezolana Jeska Ruiz publicó en sus redes sociales un comunicado informando que formalizó ante el Ministerio Público una denuncia contra su expareja Carlos Madera Correa, exintegrante de la banda musical venezolana «3 Dueños» por presunta violencia de género.

La también periodista y locutora aseguró que durante años estuvo sometida a agresiones psicológicas, físicas y sexuales. “Este ciudadano me maltrató y manipuló reiteradamente, pero dije basta. Llegó el día en el que decidí darle fin a esta pesadilla por mí y por mis hijas”, manifestó en una carta pública difundida en su Instagram.

La artista señaló que el pasado 23 de noviembre denunció al rapero y las autoridades pertinentes emitieron la orden de alejamiento de Madera, así como también de familiares y conocidos cercanos al actor.

Sin embargo, Ruiz destacó que esas medidas fueron violentadas el pasado 23 de diciembre, cuando un sujeto se acercó a su residencia y la amenazó de muerte y violación contra ella y sus hijas. Situación que fue inmediatamente denunciada, dijo la actriz.

“Decidí no callar más, tengo derecho a una vida libre de violencia, a que se haga justicia por todos los años de maltratos que viví. Tengo derecho a que se me respete y se me proteja como humano, mujer, madre y como persona. Preservar mi vida y el derecho a la justicia son mi prioridad. Tampoco puedo ni debo considerar y proteger más la reputación o exposición de mi agresor”, manifestó.

Carlos Madera, mejor conocido como «Sibilino» es un exintegrante de las agrupaciones de hip hop 3 Dueños y Vagos y Maleantes. Trabajó en las películas Secuestro express, Las caras del diablo y Azotes de barrio.

