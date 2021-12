Aprende a preparar el cóctel Sex on the Beach en casa

Hay cócteles para todos los momentos y sobre todo para todos los gustos, y es toda una aventura ir probando los clásicos hasta dar con los que más nos apetecen en cada circunstancia. Durante el aperitivo, al atardecer, de madrugada o incluso para acompañar una comida, según el matiz de los cócteles y sobre todo su nivel de dulzor son más apropiados para cierta ocasión.

El cóctel Sex on the Beach (sexo en la playa) tiene el nombre más descarado y provocativo de todos y es ideal para quienes buscan un cóctel afrutado y dulce, lo que precisamente hace que sea un poco «peligroso» porque su sabor es muy apetecible.

No he conseguido encontrar una explicación al nombre y aunque parece una llamada al verano, lo cierto es que es un cóctel cada vez más popular y se suele pedir en cualquier época del año. Lo que está claro es que da mucho juego ya que existen multitud de variaciones que comento más abajo por lo que es fácil adaptarlo al gusto de cada quien, de hecho incluso existe una versión sin alcohol.

Si te gusta este cóctel seguro que te interesan otras bebidas refrescantes que llevan alcohol y de las que ya hemos publicado cómo se preparan. Destacaría por ser similar a éste el elegante cóctel Cosmopolitan, y sobre todo en verano el mojito con su receta e ingredientes, la caipirinha o caipiriña brasileña, la sangría casera con vino tinto y frutas y su versión en forma de sangría de cava con frutas, el delicioso y refrescante cóctel Bloody Mary, el exótico cóctel piña colada y para las ocasiones especiales el sorbete de limón con o sin cava, ideal para cambiar de sabor durante el transcurso de un largo menú.

Otras bebidas súper refrescantes y saludables perfectas para el verano, también son la limonada casera, el smoothie de zanahoria, naranja y jengibre, el riquísimo batido de fresa natural, el delicioso batido de plátano y chocolate con canela o incluso te enseñamos a preparar la auténtica horchata de chufa valenciana, ¡riquísima!

Ingredientes para preparar el cóctel Sex on the Beach (1 copa):

Para tomar una medida es ideal el típico medidor de coctelería pero también puedes utilizar un vaso pequeño de chupito: 1 medida de licor de melocotón. 1 medida de vodka. 3 medidas de zumo de arándanos o de frutos rojos. 3 medidas de zumo de naranja. Hielos, todos los que quepan en un vaso ancho.

Una rodajas de naranja para decorar y una cereza o fruto rojo además de la clásica pajita.

Preparación, cómo hacer el cóctel Sex on the Beach:

Si quieres preparar el zumo de arándanos casero tan solo tienes que triturarlos con una batidora de vaso o un robot de cocina y colar el zumo resultante. También puedes utilizar zumo de naranja casero exprimiendo una naranja. Hay quien prefiere colarlo pero a mi me gusta más sin colar aunque siempre tengo cuidado de que no caigan huesos. Si dispones de coctelera puedes utilizar cualquier otro recipiente que puedas cerrar y agitar, y mejor si es metálico o de cristal. Llena un vaso ancho de hielos hasta arriba y vierte la medida de vodka y el licor de melocotón. Añade el zumo de arándanos y por último el zumo de naranja. Remuévelo todo bien con ayuda de una cuchara larga o directamente con la pajita con la que lo vas a servir. Decora el vaso con una rodaja fina de naranja y algún fruto rojo como una fresa o una cereza o guinda.

Tiempo: 5 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Espera unos minutos a que se enfríe bien el vaso y el cóctel gracias a los hielos y no olvides tomarlo con pajita una vez que lo hayas removido bien y los ingredientes estén completamente mezclados. En el caso del cóctel Sex on the Beach el sabor es afrutado y con un toque dulce, está de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta del cóctel Sex on the Beach:

Puedes jugar con el tipo de vodka para conseguir matices distintos y por supuesto alterar las proporciones para dejarlo a tu gusto e incluso prepararlo sin alcohol, prescindiendo del vodka y utilizando zumo de melocotón en vez de licor de melocotón.

Existen distintas versiones como por ejemplo en la que se sustituye el zumo de naranja por zumo de piña, un poco de granadina para sustituir el zumo de arándanos o ron de coco en vez de vodka para darle un toque más exótico.

También puedes escarchar las copas, es decir, decorar su borde con azúcar. Para ello pasa un trocito de naranja por el borde para que se moje, mejor si es sobre todo por la parte exterior y finito para que después no quede una capa gruesa de azúcar. Pon abundante azúcar en un plato y en forma de círculo, haciéndolo coincidir más o menos con el diámetro de las copas y pásalas por encima del azúcar para que quede pegada.

Consejos:

Para servir este cóctel se suelen utilizar vasos altos y cuando se está montando el cóctel en él se pueden apreciar los diferentes colores y cómo se van mezclando el zumo de arándanos y el de naranja.

El preparar el zumo de arándanos en casa le aporta un sabor más natural a la mezcla aunque también queda bien con los que ya venden envasados e incluso puedes utilizar los zumos que son mezcla de frutos rojos.