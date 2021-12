Así despedirá Roxana Díaz el 2021

La actriz venezolana Roxana Díaz, también conocida por sus diferentes personajes en las dramáticas producciones venezolanas. Nos contó cómo está pasando esta época decembrina y como se prepara para despedir el año viejo. Además, compartió algunos datos curiosos de sus navidades y aquellos rituales que se hacen para decirle adiós al año vivido.

La criolla, aunque no dio muchos detalles de algunos proyectos que vienen para el 2022, si nos contó de sus deseos en un emotivo mensaje para los venezolanos en esta época navideña que pronto culmina.

¿Tus peticiones para el 2022?

“En estos momentos solo pido la salud para todos, han sido momentos muy difíciles en esta pandemia y la verdad lo que deseo, es que termine esta pandemia, para que dejen de morir personas a causa de la COVID-19, que ha dejado mucha tragedia”.

¿Qué ritual haces para recibir el año nuevo?

La verdad he hecho varios, que si sacar y correr con las maletas, mi ropa interior amarilla que no puede faltas para activar los viajes y el dinero, obviamente comer las 12 uvas con las 12 campanadas, creo que este 31 de diciembre no será la excepción”, respondió la intérprete riéndose.

Foto – cortesía

¿Qué espera Roxana para el 2022?

“Solo espero que el país se sigo reactivando, que todos tengamos más oportunidades de laborar, de hacer cosas, de surgir, de salir adelante, pero sobre todo, mucha salud para todos. Y que Dios me permita dando mucha vida y salud para seguir viendo crecer y formarse a mis hijos”.

Foto – cortesía

Por su parte la controversial actriz, no reveló que este año nuevo lo va a recibir con su esposo el actor venezolano Carlos Guillermo Haydon, su mamá, sus hijos y su suegra. Cabe destacar, que Roxana se encuentra un poco apartada de las telenovelas y del medio artístico, sin embargo, se le ha visto recientemente en redes sociales muy activa en las promociones publicitarias, además ahora querer incursionar en la plataforma de Youtube.

Ronda