EEUU | Encuentran en México a Rachel Zecena, hispana secuestrada por su padre en Georgia

Una niña hispana que fue secuestrada en Georgia ha sido localizada en México junto con su madre, un día después de que las autoridades activaran la “Alerta Amber” tras su desaparición, informaron este miércoles autoridades estatales.

Rachel Zecena, de seis años, y su madre, Esperanza Parada Olivas, se encontraban hoy sanas y salvas, de regreso en Estados Unidos tras haber sido halladas en México, indicó la policía de la localidad de Cumming, Georgia.

De acuerdo con las autoridades estatales, el padre de la menor, Alex Zecena, que era considerado “armado y peligroso”, ha sido detenido en México por el presunto secuestro de ambas y ahora enfrenta un proceso de extradición para responder por los cargos.

🚨 A Levi’s Call (Georgia’s #AMBERAlert) has been issued for RACHEL ZECENA (age 6, Hispanic female) on behalf of the Cumming Police Department. (1/3) pic.twitter.com/NWsOFveaXw

