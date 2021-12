El doble de Andrew Garfield aclara la confusión de Amazing Spider-Man 3

Cuando el doble de Andrew Garfield pareció insinuar que The Amazing Spider-Man 3 está en marcha, los fans reaccionaron con alegría. Sin embargo, la celebración fue prematura.

El doble de Andrew Garfield en Marvel, William Spencer, aclara la confusión sobre si The Amazing Spider-Man 3 está en marcha. Después de que Tobey Maguire llevara a Spider-Man a la gran pantalla y antes de que Tom Holland revitalizara el personaje para el MCU, Garfield probó suerte en la interpretación de Peter Parker. Interpretó a Peter en las dos películas de The Amazing Spider-Man de Sony, que resultaron ser una mezcla en términos de calidad y éxito financiero. La interpretación de Garfield fue algo controvertida, pero en los últimos años cada vez más fans han compartido su apoyo al actor.

Esto ha culminado en la reciente Spider-Man: No Way Home. A pesar de los esfuerzos de Garfield por mantenerlo en secreto, su cameo de alto perfil en la película fue fácilmente la parte más esperada. La premisa multiversal de No Way Home permitía al Peter de Garfield estar al lado de Holland y Maguire, y le daba así una segunda oportunidad de dar gloria a su versión del personaje. Los fans respondieron con un positivismo abrumador, inundando las redes sociales con elogios para Garfield y pidiendo a Sony que haga The Amazing Spider-Man 3. Las conversaciones sobre una posible tercera película en solitario de Spidey protagonizada por Garfield no han hecho más que aumentar en las semanas posteriores a No Way Home, y parecieron alcanzar un punto álgido el miércoles.

William Spencer ha sido el doble de Garfield en sus tres apariciones en Spider-Man. Recientemente recibió numerosas preguntas de los fans sobre The Amazing Spider-Man 3, y cuando un fan le felicitó por «TASM3», respondió con un «muchas gracias». Muchos vieron esto como una confirmación de que Sony está trabajando en The Amazing Spider-Man 3 con Garfield a bordo. Sin embargo, Spencer respondió más tarde con un post en el que aclaraba la confusión: Él creía que el fan estaba hablando de No Way Home, y TASM 3 no está sucediendo por el momento.

Incluso si Sony está considerando The Amazing Spider-Man 3, es muy poco probable que Spencer esté involucrado en este momento. El estudio iba a hacer una tercera película de Spider-Man con Garfield hace años, pero las tibias respuestas a la segunda película lo hundieron. Los fans se sienten bien con la iteración de Garfield del personaje ahora, pero viendo que Sony se está embarcando en su propio universo Marvel, encajar otra película de Amazing Spider-Man requeriría una seria consideración y planificación. Puede que Garfield ni siquiera quiera hacerla. Ahora mismo, todas las noticias están empañadas por la emoción de No Way Home, así que ni siquiera está claro si The Amazing Spider-Man 3 es una posibilidad real.

En todo caso, esto demuestra que los fans deberían tener cuidado con lo que leen en Internet. Los rumores contribuyen constantemente a la desinformación, y esto es especialmente cierto en el universo Marvel. Por el momento, The Amazing Spider-Man 3 no está en marcha. Sin embargo, si suficientes fans hacen oír su voz y Sony decide que vale la pena, quizás el Spidey de Garfield vuelva a volar. Sólo hay que esperar a un anuncio oficial en lugar de un vago comentario en las redes sociales antes de celebrarlo.