«El uso no autorizado de marcas puede considerarse delincuencia organizada»

El experto en seguridad y gestión de riesgos, Alberto Ray, señaló este 29 de diciembre en un hilo de Twitter, que el «uso no autorizado de marcas es un delito que puede considerarse en la categoría de delincuencia organizada«.

Esto en referencia al uso irregular del logo y la comercialización de los productos de la marca Starbucks por parte de la empresa venezolana Yeet Venezuela.

Días atrás, Nestlé Venezuela se desvinculó del Starbucks y a través de un comunicado detalló que la empresa “no ha sido contactada ni está involucrada en la comercialización de estos productos en el país”. Por su parte, la marca Starbucks también puntualizó: “Podemos confirmar que no tenemos el programa de café “We Proudly Serve” Starbucks en Venezuela en este momento”.

Ray indicó que instalar comercios en zonas exclusivas o centros comerciales requiere inversión y saber cómo hacerlo. «Quien falsifica en esa escala sabe perfectamente lo que está haciendo».

Además, recuerda que Venezuela es el último país en Estado de Derecho según el Índice 2021 de Rule of Law del Proyecto de Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés) ocupa el puesto 139 de 139. «Por eso se atreven quienes invierten mucho dinero en usar marcas o clonar franquicias internacionales, porque la impunidad del Estado los protege».

«La misma impunidad que permite la violación de Derechos Humanos, que la justicia sea corrupta, que no exista rendición de cuentas, que no se investiguen los crímenes, que no haya acceso a la justicia, etc. Por eso es importante que los ciudadanos puedan dar y ganar esas pequeñas batallas», finalizó.

Redacción El PitazoVista_4

