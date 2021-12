Fedecomercio expulsó a empresa Yeet! por falso Starbucks de Las Mercedes

La Federación de Comercio de Venezuela anunció al país que expulsó definitiva e irrevocablemente a la empresa Yeet Venezuela C.A, cuya marca comercial es Yeet! por haber instalado un falso Starbucks en Las Mercedes, Caracas.

«En Fedecomercio tenemos cero tolerancia con prácticas irregulares e ilegales, que representen un engaño a la población venezolana, o que estas actividades puedan causar un daño directo o indirecto a la reputación o imagen de la comunidad empresarial venezolana», suscribe un comunicado en su cuenta Twitter.

«Rechazamos cualquier actividad ilegal o engañosa que viole los derechos de autor o represente un peligro para la salud de los venezolanos, por lo tanto, exhortamos a toda nuestra comunidad y a la población venezolana a abstenerse de realizar estas prácticas como son producción, importación y comercialización de mercancías falsificadas, replicas, productos alimenticios que no cumplan con las normativas sanitarias o que contengan sustancia prohibidas, así como actividades de comercio informal o buhonería».

Este lunes se conoció que el «Starbucks» tapó el logo en las afueras del local de la reconocida franquicia estadounidenses. Y en Twitter corrieron imágenes de obreros tapando el reconocido logotipo.

El tuitero @cisneros65, quien subió una de las imágenes, señaló: «Señores, murió el Starbucks de Las Mercedes. Ya están tapándole el logo. La mejor decisión que pudieron hacer».

¿De dónde salió Starbucks Caracas?

Todo esto ocurre pocos días después de que se conociera que el supermercado Yeet Market, en Las Mercedes, instaló una cafetería nombrada como la famosa cadena estadounidense, ofreciendo, incluso, los mismos productos.

No obstante, se supo que ese local no era legal, pues no estaba inscrito en la Cámara de Franquicias de Venezuela, y, además, la propia Starbucks desmintió la situación.

«Podemos confirmar que no tenemos el programa de café We Proudly Serve Starbucks en Venezuela en este momento», señala un comunicado de la compañía.

Lo propio lo hizo Nestlé Venezuela, compañía que se desvinculó del falso Starbucks. «Ante las recientes menciones de la supuesta relación de Nestlé Venezuela con la inauguración de un local de bebidas que hace uso de la marca de café Starbucks. la empresa informa al público en general que Nestlé Venezuela no ha sido contactada ni está involucrada en la comercialización de estos productos en el país», subrayaron.

Orígenes de Fedecomercio

Según indica su página web, los orígenes de Fedecomercio se remontan al 7 de marzo de 1974, «cuando en asamblea Pro-Venezuela se crea el primer Sindicato Patronal de Venezuela (SINPACARES) cuyos objetivos fueron unir, organizar y defender a todo el gremio de restaurantes, cafeterías, bares y afines».

Explica la federación que a solicitud de empresarios de otros sectores, se vio la necesidad de asumir una representación general para velar por los intereses del sector empresarial del país, constituyéndose el 11 de Junio de 1998 la Federación de Comercio de Venezuela.