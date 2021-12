Guaidó busca mantener sus atribuciones apoyándose en TSJ en el exilio, según Eugenio Martínez

El periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez dijo que la AN/2015 no ha convocado sesión extraordinaria para definir que pasará con la reforma del Estatuto para la Transición porque no existe separación de poderes y el líder opositor busca mantener sus atribuciones con apoyo del TSJ en el exilio.

«Guaidó no ha convocado a la sesión extraordinaria para definir la reforma del Estatuto para la Transición. Algunos diputados aseguran que Guaido ha decidido centrarse en la opinión de los magistrados del TSJ en el exilio para mantener sus atribuciones», escribió en Twitter.

«Tan poca separación de poderes hay (en la oposición) que Guaidó como presidente de la AN, no convoca la sesión en donde se discutirán las facultades de Guaidó como presidente (E). Así de absurdo es este debate, que no cambiará en nada el panorama político de 2022».

Martínez criticó que mientras la oposición «implosiona» por el tema del estatuto, la AN/6D de mayoría oficialista y que no es reconocida por UE y EEUU, avanzará hoy en la designación del comité de postulaciones del TSJ y la reforma a la Ley del TSJ para disminuir la cantidad de magistrados.

«La teórica reducción de 32 a 21 magistrados del TSJ -en 2004 Chávez aumentó ilegalmente el número original de 20 a 32- supondrá un mayor control de Maduro sobre el tribunal (y una reducción de poder de algunos grupos del chavismo dentro del TSJ). En este jugada solo están participando los grupos políticos que acudieron al proceso electoral de 2020, aunque la reinstitucionalización del TSJ era el punto principal de la agenda en México. Lamentablemente en este momento México no existe».

«En otras palabras: el chavismo avanza en su agenda, mientras la oposición se diluye».

11:35am #30D @jguaido no ha convocado a la sesión extraordinaria para definir la reforma del Estatuto para la Transición. Algunos diputados aseguran que Guaido (VP) ha decidido centrarse en la opinión de los magistrados del TSJ en el exilio para mantener sus atribuciones — Eugenio G. Martínez (@puzkas) December 30, 2021