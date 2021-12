LeBron James ya está pensando en el retiro

LeBron James está a horas de cumplir 37 años y el retiro cada vez luce más cerca, por más que siga jugando a un nivel altísimo en plena racha negativa de los Lakers.

Luego de la victoria sobre los Rockets de Houston, donde logró convertirse en el tercer jugador en alcanzar los 36,000 puntos en su carrera, fue el propio “Rey” quien tocó el tema sobre un hipotético retiro.

“Sé que estoy al otro lado de la colina, en comparación con la colina en la que estaba antes. Yo sé eso. Pero, quiero decir, lo he pensado en lo que estoy haciendo. Yo, sigo jugando a un nivel tan alto, aunque no le he dado demasiado. Pero estoy en el año 19 y no voy a hacer otros 19. Así que definitivamente no estoy en la mitad de mi carrera. Estoy al otro lado de la colina. Entonces, veremos a dónde me llevan los juegos. Veremos a dónde me lleva mi cuerpo y mi mente”, comentó el astro de la NBA.

Tercer jugador en la HISTORIA en alcanzar los 36.000 puntos 👑👑@KingJames pic.twitter.com/jbU6VEyzIY — NBA Latam (@NBALatam) December 29, 2021

“Mientras mi mente se mantenga fresca y mi cuerpo se quede con eso, puedo jugar el juego. Pero, al final, te lo dirán. Tu cuerpo te lo dirá. Tu mente te lo dirá. He invertido muchas horas y marcado suficientes relojes donde, cuando llegue ese momento. Estaré bien con eso”, añadió el cuatro veces campeón de la liga.

En la actual temporada, LeBron ha disputado un total de 23 partidos donde tiene promedios de 27.6 puntos, 7.0 rebotes y 6.7 asistencias.

¿Cuánto tiempo crees que le reste a la carrera del “Rey”?