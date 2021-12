Perú | Carnecitas de (30/12/2021)

Penoso

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que es “penoso” ver al presidente Pedro Castillo declarar ante los fiscales las presuntas irregularidades en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Al pueblo

“Ver a nuestro presidente declarando frente a los fiscales es realmente penoso, porque debió dar estas explicaciones al país entero cuando empezaron a suceder estos escándalos”, manifestó Cavero.

Escondido

El parlamentario cuestionó que, durante los cinco meses de gestión, el jefe de Estado “ha vivido escondido” en Palacio de Gobierno “sin rendirle cuentas” al país ni al Congreso de la República.

No habla

El congresista Jaime Quito (Perú Libre) evitó responder a las consultas sobre la denuncia en su contra por encubrimiento de violación.

Delicado

“Ya lo he explicado y he sacado un comunicado. No me voy a pronunciar más. Si ustedes (la prensa) quieren hablar de otras cosas, bienvenidos, pero de ese tema no, porque es delicado y yo no me voy a meter”, dijo Quito.

Incómodo

Ante la insistencia de los periodistas, el parlamentario señaló, visiblemente incómodo: “Ustedes no me van a obligar a qué decir o no. Vamos al Ministerio Público o donde mi abogado para que les hable de este tema”.

Pedido

El Pleno del JNE solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, la convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales para el primer domingo de octubre de 2022.

Elegidos

Mediante el voto popular, en esa fecha se elegirá a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales; asimismo serán elegidos alcaldes y regidores provinciales y distritales de todo el país.

Trámite

El Poder Judicial admitió a trámite el habeas corpus que presentó el abogado del presidente Pedro Castillo para evitar que la fiscal Norah Córdova realice un allanamiento en Palacio de Gobierno por, presuntamente, no demostrar objetividad en su labor.

Ya cuñao

En el escrito, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, pidió que los fiscales se abstengan de pedir allanamientos luego de conocerse que la fiscal Córdova había realizado publicaciones en Facebook contra el jefe de Estado.

Suspensión

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que otra ruta para sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno es la suspensión que está prevista en la Constitución.

Sustentado

“Un pedido de vacancia tiene que estar bien sustentado, no puede ser dos hojitas. Estoy hablando de la vacancia o otra ruta que es la suspensión por 180 días del señor Castillo”, manifestó López.

Delito

“Hay suficientes elementos de delito o interferencia gravísima en lo que es ascensos militares. (…) No es un Gobierno de izquierda, es un Gobierno comunista. Es un Gobierno filo terruco y hampón”, añadió.

Respaldo

En otro momento, respaldó al vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien dijo que no va apoyar ninguna moción de vacancia que se presente esta semana. “No puede haber una segunda moción de vacancia que esté hecha con falta de argumentos”, expresó.

Fallido

El canciller Óscar Maúrtua se refirió a la fallida expulsión de ciudadanos venezolanos. Reconoció que hubo una “evidente descoordinación”. No obstante, aseguró que todo se trató de una “desinteligencia”.

Petición

“La petición formal que formuló la Cancillería para un permiso de vuelo, que sí fue concedido por Colombia y Ecuador, no se dio en el caso de Venezuela”, explicó Maúrtua.

Reemplazo

A través de Twitter, se difundió parte de una sesión de la Comisión de Educación del Congreso, en donde una mujer intenta reemplazar al parlamentario y ministro Roberto Sánchez.

Presente

Al momento de pasar lista, se le oye decir: “presente, como asesora, en representación del señor Sánchez Palomino”, lo cual fue rechazado por los demás integrantes ya que el enlace es personal, por lo que le pidieron que abandone la sesión.

Visitas

Cabe señalar que dicha grabación se difundió denunciarse que Marisol Bustamante, asesora parlamentaria del ministro, realiza constantes visitas a la sede del Ministerio pese a que fue contratada para el despacho parlamentario.

