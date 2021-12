Receta de gazpacho de sandía, refrescante y de sabor suave

Yo soy muy de recetas de temporada e igual que me paso el invierno cuchara en mano y elaborando todo tipo de recetas calentitas y reconfortantes, en verano me gusta cambiar bastante el chip y lanzarme a las elaboraciones sencillas y fresquitas por lo que en casa no faltan las ensaladas, las sopas frías como ésta y cualquier cosa que vaya directa de la nevera al plato.

Aprende a preparar esta exquisita versión del gazpacho andaluz, el gazpacho de sandía, de sabor más suave y muy refrescante. Muy sencillo y rápido de preparar y repleto de ingredientes frescos, es una bebida ideal para el verano y así puedes aprovechar esos trozos de sandía que empiecen a estar más maduros de la cuenta, aunque se puede utilizar sandía en su punto sin problemas.

Su textura es más líquida que la del gazpacho original por lo que es ideal para tomarlo bebido aunque en la receta te explico las distintas opciones que hay ya que te puede gustar colado o no y con o sin pan. El toque de la sandía es muy especial porque su dulzor contrasta con la acidez del tomate y la reduce de forma que el sabor final es suave y muy refrescante.

Si te gusta esta receta seguro que te encantarán otras cremas frías tradicionales que hemos publicado en nuestra sección de nuestra sección de recetas de verano como el salmorejo cordobés tradicional y su versión más especial, el salmorejo de aceitunas, o el gazpacho andaluz tradicional del cual tenemos algunas versiones como la sopa, crema o gazpacho de melón con jamón o el gazpacho de remolacha, ambas riquísimas. También está increíble la porra antequerana tradicional, más densa que el salmorejo y súper apetecible.

No podía faltar otro clásico andaluz, el ajoblanco malagueño, una sopa fría sorprendente que se elabora con almendras y se acompaña de uvas y está riquísima. Y para terminar no olvides preparar la famosa vichyssoise o crema de puerros fría que, al contrario que el resto de sopas, se elabora en caliente pero después se enfría.

Ingredientes para preparar gazpacho de sandía, refrescante y de sabor suave (1 litro):

500 gr de tomates maduros.

500 gr de sandía (peso con la piel ya quitada).

1/4 de cebolleta tierna.

1 diente de ajo pequeño.

1 pimiento verde italiano.

1/2 cucharadita de postre de sal.

Vinagre de vino blanco o de manzana al gusto.

Entre 2 y 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, al gusto.

Pan (opcional, y si le pongo suelen ser unos 40-50 gr).

Preparación, cómo hacer gazpacho de sandía, refrescante y de sabor suave:

Corta rodajas de sandía, quítales la piel y ve pesándola sin piel hasta tener 500 gr. Si tiene pepitas duras quítaselas. Lava bien los tomates y el pimiento verde. Retírale al pimiento verde el rabo y las pepitas del interior y córtalo en rodajas gruesas. Corta los tomates en cuartos, retirándoles la zona central amarilla si está dura. Pela el cuarto de cebolleta tierna quitándole la capa más externa. Para el ajo tengo un truco si no quieres que repita, y es introducirlo en el microondas durante unos 8-10 segundos a máxima potencia, verás que la piel se le desprende prácticamente entera. Si no te importa que repita, simplemente pélalo. Pon todos estos ingredientes (sandía, tomates, cebolleta, ajo y pimiento verde) en un batidor de vaso o robot, lo que tengas en casa para triturar. Ahora tienes dos opciones: Me gusta que el gazpacho esté ligeramente grumoso y no voy a colarlo: entonces tritura durante un par de minutos o hasta que la mezcla esté bastante homogénea. Me gusta bien colado y de textura finita: tritura los ingredientes y cuela el gazpacho. Si quieres que quede muy líquido utiliza un colador fino, pero si quieres que quede con cierta densidad aunque sin grumos (es mi opción preferida), utiliza un colador con los agujeros un poco más grandes. Si te gusta que quede más denso siempre puedes poner pan a remojo unos minutos para después escurrirlo un poco y triturarlo junto con el resto de ingredientes, ya sean colados o sin colar. Ya tienes tu gazpacho casi listo. Es el momento de añadir el vinagre, el aceite y la sal. Para los 3, comienza con las cantidades mínimas que te he indicado de vinagre, aceite y sal. Acciona la batidora unos segundos y pruébalo para rectificar de sal, vinagre o aceite. Si añades más aceite queda con un color más naranja como el mío, y si le echas menos estará más rojo. El aceite hace que se emulsione la mezcla y tenga una textura un poco más densa o más bien uniforme, pero esto ya va en gustos. Cuando ya lo tengas listo, si quieres que su textura sea más líquida puedes añadir un poco de agua fría hasta conseguir el punto que buscas, y si por el contrario te gusta más espeso siempre puedes echarle un poco más de pan y triturar de nuevo. Deja reposar en la nevera unas horas para que esté bien fresquito, o si tienes prisa, mételo al congelador y sácalo cuando veas que está bien frío.

Tiempo: 15 minutos y el tiempo de enfriado

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Debes servirlo sí o sí bien frío, perfecto para los meses más calurosos. Además puedes conservarlo en la nevera perfectamente 3-4 días e irlo tomando como aperitivo, ¡sienta genial!

Se puede tomar de diversas maneras, y a mi como más me gusta es colado y sin pan ya que este gazpacho de sandía me gusta mucho beberlo porque gracias a la sandía su textura de por sí es bastante líquida. Sin embargo, si le ponéis pan o no lo coláis queda más denso y es perfecto para tomar en un bol con cuchara y con acompañamientos como verduras cortadas (pimiento rojo, pimiento verde, pepino), cubitos de pan crujiente, taquitos de jamón, un poco de huevo duro, unas aceitunas picadas… de cualquier forma está de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de gazpacho de sandía, refrescante y de sabor suave:

Puedes jugar con las proporciones de los ingredientes y ponerle más sandía si quieres que su sabor sea más suave aún o, por el contrario, subir la proporción de cualquiera del resto de ingredientes para que se noten más.

Otros ingredientes que quedan genial con el gazpacho al igual que la sandía son las cerezas, el melón o la remolacha, así que anímate a prepararlo cada vez de una forma.

Respecto al pan, puedes preparar el gazpacho incluso sin él, sobre todo si te gusta bebértelo. Y si quieres que sea bastante denso y se parezca en textura al salmorejo, añade más pan hasta conseguir la densidad deseada.

Consejos:

La clave de esta receta está en utilizar buenos ingredientes. Es importante que las verduras sean de calidad, y concretamente los tomates que estén bastante rojos y maduros. También es fundamental que el aceite de oliva que utilices sea de buena calidad y tengas en cuenta que va a marcar el sabor final del gazpacho, así que utiliza uno de sabor suave o por contra intenso en función de tus gustos.

En cuanto a la sandía, a mi me encanta comérmela crujiente por lo que si se me queda sandía un poco más madura y blanda en la nevera lo que hago es utilizarla para este tipo de preparaciones ya que suele estar más dulce y la textura es menos dura.