‘Si me dices que no’ de Ava Draw será publicado por Montena

Parece que la ola Wattpad no tiene pinta de frenar pronto, y esta vez es el turno de Ava Draw y su novela Si me dices que no.

Portada Si me dices que no por @agosto3d

La propia editorial había anunciado por sus redes que en 2022 venían muchas novedades. Y así lo hizo saber con una particular pista. El corazón roto de Ava Draw. Bueno, el de su novela.

Ava lleva años publicando en Wattpad, con un total de seis novelas y hasta 1 millón de lectores. Si me dices que no ha sido uno de sus grandes éxitos, junto Cuervo, otra de sus publicaciones más famosas. Lo cierto es que la autora es muy activa por redes sociales, e incluso comenta sus avances en sus novelas, dando pequeños adelantos de diálogos entre los personajes, cosa que encanta a sus lectores.

Si me dices que no ha llegado a ser número 1 en la categoría de #viajes en Wattpad. En esta novela seguimos a un grupo de amigos y un particular viaje para ir a ver a Metallica. Ava ha dejado claro que la novela seguirá en Wattpad completamente gratuita a pesar de ser publicada en 2022, y de hecho, está reeditándola en la plataforma para cambiar ciertas cosas que no afectan a la trama.

Él detesta a las feministas. Ella no le soporta a él . A ella le dicen que él la ama a él que ella le desea. Dos mentiras, un viaje, seis amigos y mucha tensión sexual historia adictiva. A Martín le tocan seis entradas para un concierto de Metallica y decide invitar a sus mejores amigos. Pero tiene un problema: Bea y Hugo, no se soportan ya que ella es feminista y él es el típico gallo de corral. Martín les miente para evitar que se maten. Le dice a Hugo que Bea está enamorada de él y a Bea que Hugo está colgado por ella. Quizá le crean, quizá no, pero no se volverán a mirar de la misma manera. Les acompañan Valeria, la preciosa estudiante sedienta de nuevas experiencias, Germán, el metalero de la vieja escuela y el tranquilo Iker, que bebe los vientos por Valeria. Les espera un viaje de lo más interesante en esta adictiva comedia romántica.