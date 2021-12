Solo 10% de los 5 millones de litros de leche diarios que se producen son aprovechados por la industria

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, explicó este martes las razones por las que existe poca producción de leche pasteurizada en el país.

En entrevista a Unión Radio, Figueroa destacó que pese a los esfuerzos que hacen diariamente productores de lácteos y sus derivados, «ha sido complicado aumentar el volumen de producción porque no se consigue combustible, el tema de la seguridad es agobiante, el covid que nos ataca que reduce operaciones, etc, por eso no hay leche en el país».

«Venezuela produce 5 millones de litros diarios de leche y solo el 10% es el que aprovecha la industria láctea y ese es el producto que llega a la calle».

El otro elemento citado por Figueroa son las marcas lácteas que vienen de «todas partes del mundo». «Tienen condiciones mucho más ventajosas y eso se suma a que estamos en un mercado restringido con el bolívar pulverizado. Es una dura pelea que tenemos con los productos importados», lamentó.

En sus palabras, la solución para solventar esta crisis es que el campo venezolano produzca más leche, pero no es tan fácil porque esto se traduce en resolver temas macroeconómicos. «Si tuviéramos más productos, la gente no los puede comprar por el tema del bolívar».

Lecha de Egipto y Colombia

Asimismo, denunció la venta ilegal de 2 marcas de leche provenientes de Egipto y Colombia, que no tienen los documentos de sanidad requeridos para su distribución. «Nos referimos a las importaciones de productos que vienen de todas partes del mundo sin permisos sanitarios, pagar aranceles, sin ningún tipo de restricción, que atentan gravemente contra la producción nacional».

«Una es la Nido que viene de Egipto. Entiendo que las investigaciones han avanzado. Creo que hasta este momento que estamos hablando se ha detenido un poco la distribución. La otra es una leche en polvo llamada Deco Lechera, que está llegando por la frontera con Colombia. En este caso, entendemos que la empresa colombiana hizo la denuncia a sus autoridades».