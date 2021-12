The Rock rechaza la petición de Vin Diesel para que se una a Fast & Furious 10

Dwayne «The Rock» Johnson rechaza la petición de Vin Diesel para que vuelva a Fast & Furious 10, calificándola de ejemplo de «manipulación» del actor.

Dwayne «The Rock» Johnson rechaza la reciente petición de Vin Diesel para que la ex estrella de la WWE regrese a Fast & Furious 10. La Roca y Diesel han estado enfrentados durante los últimos años. Aunque la unión de estas dos megaestrellas de acción parecía una receta para la química cinematográfica perfecta, las enormes personalidades de ambos actores luchaban por llevarse bien. Aunque Johnson se unió a la franquicia de Fast & Furious con la entrada Fast Five de 2011, no fue hasta The Fate of the Furious de 2017 que la disputa se hizo pública.

Johnson hizo un post en Instagram el 8 de agosto de 2016 (que ya ha sido borrado) en el que alababa a sus coprotagonistas femeninas y criticaba a algunos de sus coprotagonistas masculinos de The Fate of the Furious. Aunque Johnson calificó a estos coprotagonistas de «culos de caramelo», no llegó a dar ningún nombre; sin embargo, rápidamente circularon rumores de que el post iba dirigido a Diesel y a su conducta en el plató de la película. Desde la publicación original de Johnson, tanto él como su rival Diesel han reconocido la disputa entre ellos en varias entrevistas y publicaciones en las redes sociales. Aunque la pareja se ha reconciliado en los últimos tiempos, parece que Johnson sigue creyendo que Diesel no es del todo sincero, especialmente con la última petición de Diesel en las redes sociales. En noviembre de este año, Diesel se dirigió a Instagram para suplicar a su «hermano pequeño Dwayne» que volviera a la franquicia, algo que Johnson parece haber rechazado.

En una entrevista con CNN Entertainment, Johnson expresa su creencia de que la reciente súplica de Diesel para su regreso a Fast & Furious 10 es un ejemplo de la «manipulación» del actor. Johnson explica que él y Diesel tuvieron conversaciones privadas en las que la estrella de la WWE dejó claro que no volvería a la franquicia de Fast & Furious. Johnson dice que fue «firme pero cordial con [sus] palabras», y que «siempre apoyaría al reparto»; sin embargo, continúa diciendo que «no hay ninguna posibilidad de que [él] regrese.» Mira la respuesta de Johnson a la petición de Diesel para que vuelva a la franquicia a continuación:

«Me sorprendió mucho el reciente post de Vin. El pasado mes de junio, cuando Vin y yo no conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente -y en privado- que no volvería a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y le dije que siempre apoyaría al reparto y que siempre apoyaría el éxito de la franquicia, pero que no había ninguna posibilidad de que volviera. También hablé en privado con mis socios de Universal, que me apoyaron mucho porque entienden el problema.

La reciente publicación de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que sacara a relucir a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjelos fuera de esto. Habíamos hablado hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento. Mi objetivo en todo momento era terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia de ‘Fast & Furious’ con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas. A pesar de ello, confío en el universo de ‘Fast’ y en su capacidad para ofrecer al público lo mejor de sí mismo, y deseo a mis antiguos compañeros de reparto y a los miembros del equipo la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos en el próximo capítulo.»

En la entrevista, Johnson también explica que no le gustó que Diesel mencionara a sus hijos en el post de Instagram, en el que Diesel escribió que sus hijos se refieren a Johnson como «tío Dwayne». Diesel también dijo que «no hay una festividad que pase en la que [sus hijos] y [Johnson] no se envíen buenos deseos.» Además, en la entrevista, Johnson también dice que no le gustó que Diesel metiera la trágica muerte de Paul Walker en la ecuación. Diesel escribió en su post de Instagram que iba a «cumplir [su] promesa a Pablo» (el apodo de Walker) al hacer la «mejor Fast in the finale que es 10!» Johnson parece haber respondido simplemente a estas cosas diciéndole a Diesel que «los deje fuera de esto», en referencia tanto a los hijos de Walker como a los de Diesel.

Para los fans del personaje de Johnson en Fast & Furious, Luke Hobbs, puede ser una decepción saber que La Roca no tiene intenciones de volver a la franquicia. Aunque se dice que él y Diesel se han «reconciliado» en el pasado, parece que Johnson sigue sin querer trabajar con Diesel nunca más. Dicho esto, todavía existe la posibilidad de que Johnson retome su papel en la secuela de Fast & Furious, Hobbs & Shaw. Por lo demás, el público puede esperar ver a sus personajes favoritos, además de Johnson, en Fast & Furious 10 una vez que se estrene en 2023.