Usuarios del Terminal de La Bandera pueden comprar pasajes a través del sitio web

Caracas.- La presidenta del Instituto Autónomo de Transporte de Caracas (Intrac), Xiomara Toro, informó que el Terminal de Pasajeros de La Bandera ubicado en la ciudad capital cuenta con un sitio web por donde se pueden adquirir los boletos para viajar a los distintos destinos que ofrecen hacia el interior del país.

En un contacto con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Castro explicó que la medida se tomó para evitar que las personas acudan de madrugada al terminal terrestre o que incluso pernocten en el lugar. También para deshacerse de las aglomeraciones en La Bandera y así acatar una de las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19.

Los viajeros podrán adquirir los pasajes con 4 o 5 días de anticipación a través de la página web www.TerminalLaBandera.com.ve. «Ahora prestamos un servicio cómodo y seguro», expresó Castro.

Por otro lado, la presidenta del Intrac agregó en el contacto con VTV que han ingresado al terminal de pasajeros de La Bandera, hasta este 27 de diciembre, 1.318.000 personas que han viajado a los diferentes estados del país.

Precios y funcionamiento de la página

Para comprar el pasaje el usuario debe ingresar a la página, colocar el destino al que planea viajar, la fecha de salida y la cantidad de pasajeros. Posteriormente el portal busca la disponibilidad y arroja la cantidad de dinero que debe cancelar el ciudadano.

Por ejemplo, para viajar el 30 de diciembre una sola persona hasta La Fría, estado Mérida, en un Buscama, el precio es de 152,79 bolívares o 33 dólares. Mientras que para San Cristóbal, estado Táchira, un boleto para una sola persona para la misma fecha cuesta entre 31 a 35 dólares o su equivalente en bolívares. Es más costo si se viaja por Buscama.

Sin embargo, muchos de los destinos a los que se puede viajar desde La Bandera no están disponibles, aunque los buscas en la página te arroja un mensaje que no hay disponibilidad y cuando se pulsa una fecha de enero 2022 sale un mensaje que dice: «no puede ingresar fechas pasadas».

Destinos como San Fernando de Apure, San Antonio del Táchira, San Juan de los Morros, La Victoria, Ocumare de la Costa, Valle de la Pascua y otras rutas dice que no están disponibles por lo que queda de año y cuando se pulsa otra fecha para el año que viene arroja el mensaje anteriormente mencionado.

Redacción El PitazoGran Caracas

