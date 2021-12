Venezuela cerrará el 2021 con más de 11 mil muertes violentas

1331212

Como cada año, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) presentó su informe correspondiente a 2021. El director de la ONG, Roberto Briceño León señaló que el país registró 11.081 muertes violentas, lo que representa una tasa de 40,9 muertes por cada 100 mil habitantes. Una tasa que ubica a Venezuela, junto con Honduras, en uno de los países más violentos de la región incluso por encima de México, El Salvador, Colombia y Brasil, según indicó Briceño León.

La organización divide las muertes violentas en tres categorías: homicidios; resistencia a la autoridad y muertes por averiguación. Este año incluyeron una cuarta: desapariciones.

En ese sentido, la ong registró, por cada categoría, lo siguiente:

Homicidios: 3.112. Una tasa de 11,5 por cada 100 mil habitantes.

Resistencia a la autoridad: 2.332. Una tasa de 8,6 por cada 100 mil habitantes.

Muertes por averiguación: 4.003. Una tasa de 14,8 por cada 100 mil habitantes.

Desapariciones: 1.634. Una tasa de 6,0 por cada 100 mil habitantes.

Estos datos reflejan, de acuerdo a la organización, que cada día ocurrieron 8,5 homicidios. Cada día los cuerpos policiales mataron a 6,3 personas por supuestamente resistirse a la autoridad. Cada día no hubo esclarecimiento de las causas de muerte de un promedio de 11 víctimas fatales y cada día del año fueron denunciadas por sus familiares la desaparición de 4,4 personas.

Los números muestran una reducción en comparación a los registrados el año pasado (11.891 muertes violentas), algo que Briceño León atribuye al deterioro de las garantías de derechos humanos.

El factor migración también tiene un rol importante. Briceño León explica que aproximadamente 2,5 millones de jóvenes, en edades comprendidas entre los 15 y 29 años, salieron del país. Este grupo ha constituido el núcleo de la violencia, sea como víctima o victimario.

Pese a la disminución de las muertes violentas, el Observatorio realizó una encuesta de victimización que arrojó que el 20,3 % manifestó haber sido víctima directa de un delito mientras que, 24,6 % dijo que al menos un familiar había sido víctima de un delito.

Crisis social

La misma encuesta reflejó que 60,8 % de las personas (muestra de 1.200 hogares a nivel nacional) dijo no haber tenido suficiente comida en el año. 57,5 % indicó no haber podido acceder a sus medicamentos y 76,4 % expresó no haber tenido dinero para atender las necesidades familiares.

También señalaron que 58,4 % decidió no salir de noche; 64 % decidió salir con poco efectivo y 9,8 % decidió portar algún tipo de arma para protegerse.

Aumento de robos y crimen organizado

La dolarización y los recientes cambios en la economía han propiciado el aumento de robos a locales, extorsión, secuestros y robo a viviendas y transporte público, de acuerdo al Observatorio.

La ong también registró que en 2021 el incremento del control de grupos armados en territorios que se encuentran fuera del control del Estado y de los gobiernos locales.

Suicidios

Según estimaciones del Observatorio, podrían haber ocurrido 1.164 muertes por suicidio, 14 más que el año pasado. Esto significa una tasa de 4,3 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes.

Los estados que registraron mayor tasa de suicidios fueron Mérida, Distrito Capital, Yaracuy; Cojedes y Táchira.

Violencia contra las mujeres

El OVV registra que de enero a septiembre ocurrieron 284 femicidios. En un “alto porcentaje” que no se especifica, los victimarios fueron las parejas o familiares.

Asimismo, registraron la violación de menores: 35 casos en niños de entre 0 a 11 años; 101 casos en niños de 12 a 17 años y 83 casos en edades comprendidas entre 18 y 24 años. Estas cifras, indicaron, son un subregistro.

Además, registraron 20 homicidios de niños menores de un año cuyos perpetradores en su mayoría son familiares. Aquí jugó un papel fundamental el confinamiento producto de la pandemia.

Estados más violentos

En los primeros lugares de los estados más violentos se ubican: Distrito Capital (77,9); Miranda (64,1); Bolívar (56,8); Delta Amacuro (52,1) y Aragua (50,8)

Gabriela GonzálezVista_3

