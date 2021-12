Chris Bosch quiere regresar a los Miami Heat

El Miami Heat firmó a Mario Chalmers con un contrato de 10 días el jueves, y ahora Chris Bosh también quiere regresar del retiro para jugar junto a su ex compañero en la NBA.

Chris Bosh, un miembro del Salón de la Fama que pasó seis temporadas en Miami, bromeó diciendo que quiere que Chalmers intente convencer al Heat para que lo firme, y agregó que todavía está en forma. Chalmers pasó ocho temporadas en Miami y jugó seis junto a Bosh. Los dos ayudaron al Heat a ganar títulos consecutivos de la NBA en 2012 y 2013.

Hey @mchalmers15 tell them we can bring back the ol pick and roll! Let’s get the band back together!

I’m in shape 😬 https://t.co/nb7ErjshqH

— Chris Bosh (@chrisbosh) December 31, 2021