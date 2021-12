Como hacer desodorante casero

Cuando comencé mis andaduras para vivir sin plástico, una de las primeras cosas que hice fue mi propio desodorante y mi propia pasta de dientes.

El principal motivo en aquel entonces era simplemente ahorrarme los envases en los que vienen estos productos, ¡pero los beneficios han sido muchos! Estamos ahorrando en envases, en salud, en tiempo y en dinero. Después de llevar unos 8 meses usándolo, te puedo decir que no lo cambiaría por ningún desodorante comercial. Estoy realmente encantada y sorprendida con los resultados. Y te cuento cómo ha sido el proceso porque ha habido de todo…

Antes que nada, es importante decir, que esto es un desodorante, no un anti-transpirante. Tanto el aceite de coco como el bicarbonato son antibacterianos. Eliminan las bacterias que causan el mal olor pero no el sudor. Es muy importante permitir al cuerpo que transpire sin nada que lo obstruya ya que gracias al sudor eliminamos toxinas acumuladas en nuestro cuerpo. Aun así, si tu sudor es excesivo siempre puedes añadir un poco de arcilla verde a la mezcla, aunque personalmente no lo he probado. Lo que si te puedo decir es que, en mi caso, después de llevar tiempo usando este desodorante, sudo muchísimo menos que antes.