Cómo hacer sangría de cava con frutas. Receta e ingredientes

Si hablamos de gastronomía tradicional y además popular, en España enseguida se piensa en la tortilla de patatas o la paella. Pero, ¿y en cuanto a las bebidas? También pensamos en una cervecita bien fría pero, si hay algo que destacar muy típico y único, es la sangría. Siempre rodeada de cierta polémica porque no siempre nos sirven una buena sangría en los bares y chiringuitos, pero en casa se puede preparar perfectamente, al igual que una versión deliciosa como la que ahora os cuento.

Esta sangría de cava con frutas es una sangría en la que el cava sustituye al clásico vino tinto y el resultado es igualmente riquísimo y muy refrescante. Además los trozos de frutas, los zumos de frutas que se le añaden y la pizca de azúcar hacen que sea muy agradable tomarla porque combina el ligero amargor del cava con el dulzor de todos estos acompañantes.

Conoce la receta completa, todos los ingredientes y además te doy todos los consejos y trucos para saber cuanto tiempo dejarla en reposo, cómo enfriarla y conservarla, cuando debes probarla para ajustar el nivel de dulzor y qué otras frutas puedes utilizar.

Si te gusta esta bebida seguro que te interesan otras bebidas y cócteles refrescantes que llevan alcohol y de las que ya hemos publicado cómo se preparan. Destacaría sobre todo en verano la clásica sangría casera con vino tinto y frutas, el mojito con su receta e ingredientes, la caipirinha o caipiriña brasileña o el delicioso y refrescante cóctel Bloody Mary, ideal para el momento del aperitivo.

Si buscas algo más exótico te recomiendo el cóctel piña colada, y para las ocasiones especiales el sorbete de limón con o sin cava, ideal para cambiar de sabor durante el transcurso de un largo menú, o el elegante cóctel Cosmopolitan.

Ingredientes para preparar sangría de cava con frutas (1,5 litros):

1 botella de cava de 750 ml.

1 melocotón.

1 kiwi.

1 cucharada sopera de azúcar blanco.

1 limón.

1/2 naranja.

Cubitos de hielo.

Preparación, cómo hacer la receta de sangría de cava con frutas:

Exprime la media naranja, cuela su zumo y ponlo en la jarra o recipiente donde vayas a servir la sangría. Haz lo mismo con el limón, exprímelo y cuélalo. Pela el melocotón, quítale el hueso, córtalo en trocitos y ponlo en el recipiente. Pela también el kiwi, córtalo en rodajas y cada rodaja por la mitad y añádelas al recipiente. Incorpora la mitad de la botella de cava, la otra mitad déjala en su botella y tápala de nuevo con el corcho o algún tapón. Añade el azúcar a la sangría y remueve con una cuchara de madera o bien mueve la jarra o recipiente para que se vaya disolviendo. Deja reposar la jarra con la sangría de cava y la botella de cava en la nevera durante unas dos horas al menos para que los sabores se mezclen bien. En el momento de servirla añade abundante hielo (también puedes poner el hielo directamente en los vasos en los que vayas a servirla) y también el resto del cava que le aportará sus características burbujas.

Tiempo: 15 minutos más 2 horas de reposo

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Tras las 2 horas de reposo la sangría está lista para servir. Como te he comentado, justo antes de servirla mézclala con el resto del cava que tenías para que le aporte burbujas. Y para enfriarla, nada mejor que el hielo en el último momento, ya sea en la propia jarra o en los vasos.

Si te sobra sangría, mantenla en la nevera con todas las frutas. Es una bebida de lo más refrescante con un sabor afrutado riquísimo y por tanto perfecta para el verano, tanto en aperitivos como acompañando comidas y cenas e incluso como copa nocturna, está de… ¡escándalo!

Variantes de la receta de sangría de cava con frutas:

Puedes cambiar la cantidad de azúcar a tu gusto o incluso no añadirle ninguno, estará rica igualmente. Sobre todo plantéate no añadirle azúcar si las frutas que has utilizado estaban bastante maduras, ya que aportarán su propio azúcar. También cambia mucho el sabor según el tipo de cava que utilices, ya que hay cavas con menos azúcar y más amargor, en cambio otros tipos incluyen un buen aporte de azúcar.

También puedes añadir otras frutas como peras, manzanas o albaricoques.

Es un clásico mezclar la sangría de cava con otros alcoholes. A mi no me gustan demasiado este tipo de mezclas porque no resultan tan ligeras (sobre todo al día siguiente!) pero si quieres una sangría con un punto más intenso puedes añadir un triple seco (que es licor de naranja) como Cointreau o Grand Marnier, y combinarlo además con el vodka o brandy que prefieras.

Consejos:

El tipo de cava y su calidad va a determinar en gran parte el sabor final de la sangría de cava así que opta por un cava brut o extra brut si buscas un toque más amargo o bien un cava semi seco o directamente dulce para un resultado más dulzón.

Te recomiendo siempre probar la sangría de cava antes de servirla, ya que dependiendo del punto de maduración de las frutas o el tipo de cava es posible que necesites añadirle más o no.