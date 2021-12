Cuida tu cabello del planchado con estos tips que te compartimos

Cuando queremos alisar nuestro cabello, la primera opción es secarlo o plancharlo, muchas veces por salir del paso, sin imaginarnos el daño que cometemos, si no establecemos ciertos cuidados puede ser grave. Por ello te queremos brindar algunas opciones para que hagas de tu cabello la mejor versión de ti

Son opciones sencillas que te serán muy útil

-Antes del planchado es importante crear una capa protectora; una forma natural es aplicando aceites, ya que no permitirá que las fibras capilares se maltraten con facilidad; por ejemplo los aceites de coco o de oliva.

-Recurre a las mascarillas de cabello, son muy importantes y brindan mucho beneficio, al menos una vez por semana son recomendables. Con el paso de las aplicaciones verás un cabello fortalecido, suave y con brillo.

-Evita plancharte el cabello mojado, debes esperar que el cabello se encuentre seco del todo, apóyate con el secador si tienes prisa.

-No te planches el cabello todos los días, te maltrataría el pelo demasiado. Deja por lo menos un día de descanso entre planchado. Así estarás dejando tiempo a que tu cabello no se debilite demasiado rápido

-Limpia las placas de la plancha, cada vez que la uses para que no se llenen de residuos. Si no las limpias sólo estarías provocando que la suciedad se quedase impregnadas en las placas, además de ensuciar tu cabello.

-La temperatura óptima es de 185º para una mayor duración del peinado. Pero es muy importante que la temperatura sea constante durante todo el proceso.

-El tiempo en el que retenemos la plancha en un lugar es muy importante para no dañar tanto nuestro cabello, lo recomendables es no pasar la plancha en un misma porción de cabello por más de 4 a 6 segundos, tampoco es recomendable pasar muchas veces dicho aparato en un mismo mechón.

-La recomendación principal es cuidar siempre de ti, busca los recursos y cómo se pueden sustituir si no los encuentras, lo importante no es lograr un liso perfecto o unos rulos de película, sino velar por el bienestar de tu cabello.