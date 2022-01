Falleció la actriz Betty White a los 99 años

La querida actriz, comediante e ícono estadounidense Betty White murió, solo unas semanas antes de un cumpleaños históricoTMZ se enteró.

Fuentes policiales le dicen a TMZ Betty falleció en su casa el viernes por la mañana.

Betty, pionera y pionera en los medios, tuvo la carrera más larga para cualquier mujer en la televisión antes de su muerte, protagonizando múltiples programas durante las últimas 8 décadas, comenzando en 1939.

Betty es quizás más famosa por su papel principal como Rose Nylund en “The Golden Girls”, que se desarrolló de 1985 a 1992. Sin embargo, había estado en TONELADAS de otros grandes éxitos a lo largo de su vida.

Betty se inició en la radio en los años 40, haciendo apariciones en “Blondie”, “The Great Gildersleeve” y “This is Your FBI”. Finalmente consiguió su propio programa de radio. En 1949, comenzó a trabajar en un programa de variedades de televisión con Al Jarvis llamado “Hollywood on Television”, que luego fue coanfitriona, antes de comenzar a desempeñar más papeles en televisión.

Su papel cómico se produjo en 1973 cuando interpretó a Sue Ann Nivens en “The Mary Tyler Moore Show” … que duró hasta 1977, y luego consiguió su papel protagónico en “The Betty White Show”.

Con 115 créditos de actuación a su nombre, Betty tuvo papeles en producciones como “Life with Elizabeth”, “Date with the Angels”, “The Love Boat”, “Mama’s Family”, “The Golden Palace”, “Ladies Man” “. Ese programa de los 70 “,” Higglytown Heroes “,” Boston Legal “,” The Bold and the Beautiful “,” Pound Puppies “,” Hot in Cleveland “y muchos, muchos, muchos otros programas y películas.

Únete a nuestro Canal en Telegram