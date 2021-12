La confesión del venezolano que perpetró ataque a policías en Perú: “Tenían que haberme disparado”

“Voy a estar preso y los chabones, felices. Tenían que haberme disparado”, dijo Michael Barreto, el ciudadano venezolano que disparó a dos policías y a un civil en el distrito de La Victoria, en Perú, este miércoles.

El sujeto compareció ante los agentes de la Policía Nacional mientras era atendido por personal médico del hospital Dos de Mayo, a donde fue trasladado luego de que se disparara a las piernas.

La bala le cayó cuando un efectivo le intentó quitar el arma de la sien. El joven intentó quitarse la vida tras haber perpetrado el ataque.

“Mami, no te voy a disparar, le dije (a la mujer policía a la que le quitó el arma). Si quieres, pregúntale. No quiero matar a nadie, lo que quiero es que me maten”, señaló.

Una familiar dijo que el extranjero era consumidor de drogas, pero que era una persona “tranquila”. Habría tenido problemas familiares por lo que hace días buscaba acabar con su vida.

Según las investigaciones, el hombre le quitó el arma de reglamento a una suboficial de tránsito, intentó huir y se produjo un fuego cruzado con más efectivos que llegaron como refuerzos. Luego quiso suicidarse pero fue reducido.

Las dos policías son atendidas en el hospital de la PNP, mientras que el civil, un agente de seguridad, se recupera en el hospital Dos de Mayo, al igual que el extranjero causante del tiroteo. Este último deberá afrontar cargos ante la justicia por intento de homicidio.

por América TV

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook