Paris Bass rumbo a la NBA con los Suns de Phoenix Suns

El alero Paris Bass va rumbo a jugar en la NBA con un contrato de 10 días con los Suns de Phoenix.

Los Suns firmaron por 10 días con Paris Bass, un luchador que ha recorrido un largo viaje hasta llegar a la NBA, lo ha intentado con los Angeles Lakers todo este tiempo jugando para ellos en la G-League, sin embargo, los Suns le van a dar la oportunidad.

Paris Bass estará disponible para debutar este viernes 31 ante los Boston Celtics informó el agente del jugador, Daniel Hazan,

Bass de 26 años con 6’8 de estatura es un power foward con unos movimientos de balón similares a los de Kevin Durant, maneja bastante bien la bola para su estatura, no es un jugador de grandes músculos pero si de un salto vertical envidiable.

En unos 12 juegos promedian 25 minutos por cada encuentro, Bass promedia 16.5 puntos, 7.2 rebotes, 1.2 asistencias, 1.2 robos y 0.5 tapones con un 46% de campo, 30% de triples y 80% de tiros libes.

