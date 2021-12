Venezolano se posiciona en el mercado de la cerveza artesanal en Perú

1331065

Por Rubén Vásquez

Caracas.- En la ciudad de Lima, en Perú, Killian Maizo, un venezolano nacido en Caracas, vio una gran oportunidad en el creciente mercado de la cerveza artesanal, por lo que no dudó en crear su marca Maizo’s Craft Beer (@maizoscraftbeer), una compañía familiar con la que logró desarrollar seis estilos diferentes de cerveza.

En Venezuela, Maizo se graduó como ingeniero mecánico y trabajó por varios años en una de las principales empresas cerveceras del país, donde aprendió el funcionamiento de las máquinas industriales y el proceso de elaboración del producto. Sin embargo, luego de recibir una oferta laboral de otra corporación, decidió migrar a Perú en 2017 donde dos años más tarde llegaron su esposa Rosed Rangel, e hijos Diego y Fabiola Maizo.

En una conversación con El Pitazo, el venezolano explicó su deseo de fundar Maizo’s Craft Beer como una forma en la que podría rendir homenaje a su padre, Moisés Maizo, quien falleció en agosto de 2020. Ese mismo año fue el momento oportuno para inscribirse en la edición de la Copa Acecas, un concurso en el que los participantes deben presentar una receta original de cerveza artesanal siguiendo ciertos parámetros.

A pesar de que en esa oportunidad no consiguió ningún premio, su paso por el concurso le ofreció el aprendizaje y la experiencia necesaria para presentarse un año más tarde donde conquistó a los jurados con sus estilos originales nombrados American IPA y la Gose Historical Beer; logrando ganar medalla de Oro y Bronce, respectivamente, en la competencia.

American Pale Ale, Golden Ale, American Wheat, y American Stout, completan la lista de estilos originales diseñados por Maizo, quien explicó que el proceso de elaboración lo realiza desde su casa con el apoyo de su familia. “Comencé con 20 litros mensuales y actualmente producimos 50 litros al mes que distribuimos en 3 pack de 330 ml cada botella”, destacó el venezolano.

“Mi equipo de trabajo es mi familia en este momento. Es una empresa familiar. Mi esposa y mis hijos son quienes me ayudan con el proceso de elaboración. Mi hija está estudiando marketing y es quien me ha ayudado con el tema del diseño. Mientras que, mi hijo me ayuda más con la parte operativa desde la casa junto a mi esposa”, señaló.

Un futuro prometedor

El venezolano explica que su sueño es ver crecer su marca y reconoce que tras su paso por la competición comenzó a despertar el interés en el mercado. Comentó que trabaja en una colaboración con otra cervecería artesanal peruana para promocionar un nuevo estilo que le permita posicionarse en bares y restaurantes de la región.

“La misión de esta empresa es reflejar los valores que me transmitió mi papa de toda la vida que son alegría, compartir, respeto, responsabilidad y compromiso. Además, en Maizo’s Craft Beer tenemos la visión de convertirnos a mediano plazo en una marca reconocida en el Perú y crecer en volumen y que la gente pueda consumir nuestro producto a través de la marca”, comentó.

Al principio, Maizo comenzó vendiendo su producto entre conocidos, amigos y compañeros del trabajo y con el paso del tiempo la receptividad fue creciendo de forma positiva. “Hemos tenido buena presencia en el mercado, porque cuando yo hago un lote de cervezas es porque ya prácticamente ese lote está vendido”.

Un comienzo, una historia

Killian aseguró que comenzar un emprendimiento en un país que no es el suyo y en medio de la pandemia de COVID-19 representó cierta complejidad, pero se mostró optimista sobre el futuro de Maizo’s Craft Beer, puesto que cuenta con el apoyo de sus familiares.

“No dejar de luchar por sus sueños, tener mucha paciencia, disciplina y constancia. Creo que esa es la clave para conseguir resultados. Las cosas no llegan de la noche a la mañana, creo que todo es un proceso, tienes que ir paso a paso, ir cumpliendo los pasos y a medida que vas cumpliendo estos pasos tú vas creciendo profesionalmente, personalmente y aprendes de los errores que te vas a conseguir en el camino y corregirlo”.

