▷ India: Estampida en un santuario hindú deja 12 muertos #1Ene

Una estampida en un popular santuario hindú en la Cachemira india dejó al menos 12 fallecidos y 15 heridos en el día de Año Nuevo, según las autoridades.

Los primeros reportes sugerían que un altercado entre un grupo de fieles provocó la avalancha humana a primera hora del sábado en el santuario de Mata Vaishnav Devi, donde se habían congregado miles de hindúes para presentar sus respetos, en la localidad montañosa de Katra, cerca de la ciudad de Jammu, en el sur de la región.

“Algo ocurrió cerca de una de las puertas y me vi bajo un montón de gente. Me asfixie y me caí, pero de algún modo conseguí levantarme», contó Mahesh, un testigo que se identificó con un solo nombre.

“Vi a gente moviéndose sobre los cadáveres. Fue una visión horrible, pero logré ayudar a rescatar a algunos heridos», agregó.

Las autoridades respondieron de inmediato al incidente y la multitud recuperó de inmediato el orden, explicó Dilbag Singh, jefe de policía, a la agencia noticiosa Press Trust of India.

La peregrinación se reanudó pasadas casi cuatro horas, explicaron las autoridades, que investigan lo ocurrido.

Otro devoto llamado Priyansh dijo que él y 10 amigos llegaron desde Nueva Delhi el viernes en la noche para visitar el santuario y que dos de ellos fallecieron en el incidente.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ofreció sus condolencias en un mensaje en Twitter.

“Extremadamente triste por la pérdida de vidas debido a una estampida», escribió Modi.

Los peregrinos suelen subir a pie hasta el templo, que está en lo alto de una colina y es uno de los más visitados del norte de India.

Las estampidas letales son bastante habituales durante los festivales religiosos en India, cuando enormes multitudes, a veces de millones de personas, se dan cita en zonas pequeñas con pocas medidas de seguridad o de control.

En 2013, los peregrinos que visitaban un templo en una popular fiesta hindú en el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país, causaron una estampida por temor al colapso de un puente y al menos 115 personas perdieron la vida.

Más de 100 fieles hindúes perecieron en 2011 en otra estampida en un festival religioso en la región sureña de Kerala.