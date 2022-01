Cómo evitar insectos en casa

Pasos a seguir:

Una de las soluciones más prácticas y eficaces para impedir el paso de los insectos a nuestras casa consiste en instalar telas mosquiteras en puertas y ventanas. Se trata de una tela metálica con unos orificios muy pequeños que permite mantener abiertas las ventanas o puertas para que corra el aire, pero evitando que entren los insectos. Existen mosquiteras enrollables, correderas, fijas, etc. Algunas deben ser instaladas por profesionales, pero también encontraremos algunas que podremos colocar nosotros mismos.

Por otro lado, podemos optar por los conocidos insecticidas químicos en spray o aerosol , aunque no siempre ofrecen buenos resultados. Si bien pueden funcionar en habitaciones cerradas y/o pequeñas, no serán demasiado útiles en lugares de dimensiones considerables, terrazas, balcones…

Sembrar plantas aromáticas en nuestro jardín, terraza, balcón o ventanas será muy eficaz para alejar los insectos de casa. Se trata pues de insecticidas naturales que, además, aromatizarán nuestro hogar. Algunos ejemplos son la albahaca, menta, hierbabuena, lavanda, romero, tomillo, etc. y en caso de no tener lugar para cultivarlas, también podemos optar por los aceites esenciales o aromáticos, que generarán el mismo efecto.

7

También será necesario conservar adecuadamente todos los alimentos, ya sean crudos o cocinados, porque estos atraen a los insectos -especialmente a las moscas- y resultarán especialmente molestos a la hora de comer. No dejes nada que pueda llamar su atención, utiliza recipientes con tapa, guarda la comida en la nevera y almacena lo que no uses en los armarios.