Dos venezolanos detenidos en Bahamas por tráfico de cocaína

Un juez en Bahamas sentenció a dos venezolanos a cinco años de cárcel tras intentar ingresar al archipiélago 1.245 kilos de cocaína, valorados en 25 millones de dólares.

Los hombres fueron identificados como: Jaime Digiacomo, de 64 años de edad, y Luis Pérez, de 29. Estas personas se declararon culpables por los delitos de intentar conspirar para entrar ilegalmente drogas al país y por posesión de drogas ilícitas con intención de venderlas.

Además, este juez también les impuso una fianza de 100.000 dólares a cada uno. En caso de no pagarla, pagarán estando un año adicional en prisión. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de los venezolanos, un alto oficial de la Policía de Bahamas los ayudó para que pudieran ingresar la droga.

La detención se produjo cuando la Policía de Crooked Island. Esto cuando sospecharon del sonido de una aeronave cerca del aeropuerto de la isla aproximadamente 11:45 pm del pasado 23 de diciembre.

Al acercarse a la avioneta, se percataron que de la puerta estaba abierta y dos hombres salieron corriendo del lugar. Las autoridades persiguieron a los venezolanos hasta que los atraparon y devolvieron a la nave donde hallaron 44 bolsos negros donde escondían la droga.

FOLLOWING: Police on Crooked Island seized 44 packages and 12 bricks of cocaine from a plane that landed on the island yesterday (1/3). pic.twitter.com/OVW4wbbrFi

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) December 24, 2021