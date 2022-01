Los niños venezolanos que brillaron en 2021 fuera de nuestras fronteras

1331949

Caracas.- Con la migración de 6.4 millones de venezolanos, según la plataforma para migrantes y refugiados venezolanos R4V, los más pequeños también han logrado destacar con sus talentos fuera de las fronteras venezolanas.

En 2021 más de un joven venezolano logró captar la atención del mundo con sus habilidades en canto, baile y actuación, dejando en alto su país. El Pitazo reúne a cinco niños venezolanos que lograron destacar en diversas partes del mundo:

Jackson Barreto

El larense Jackson Barreto Maramara, impresionó con su canto a millones de venezolanos y colombianos en el programa de Caracol TV, la Voz Kids.

No logró continuar en el concurso tras haber perdido la denominada «batalla» la noche del 25 de agosto, cuando interpretó la canción Te voy a olvidar, junto a sus compañeros Dany y Darwin.

Aunque no logró clasificar para la tercera etapa del concurso, sus seguidores lo consideran el mejor cantante que pasó por el escenario de la Voz Kids Colombia y vislumbran un futuro brillante para el pequeño.

Marcelo Michinaux

El niño venezolano de seis años, Marcelo Michinaux, formó parte del elenco protagónico de Distancia de Rescate, película de Netflix estrenada en septiembre de 2021.

Nació en Maturín, Monagas, pero a los tres años migró junto a su familia a la Argentina donde participó en un casting que los llevaría a una aventura llena de oportunidades en el mundo de la actuación.

«Me quedé sorprendida al ver el rodaje. Realmente Marcelo tiene un don; se le da muy natural. No teníamos idea que tendría tanto talento para actuar», comentó la madre del pequeño.

Sofi Salsa

Sofía Victoria Muñante Méndez, una niña venezolana de madre venezolana y padre peruano, logró llegar al escenario de la Voz Kids Perú luego de cantar en las cales del país inca.

Con 11 años de edad logró hacer que los asientos del jurado se voltearan en su totalidad para garantizarle la entrada al reality show musical.

«Perú me parece un país muy lindo. Hay comidas ricas y telas muy lindas. Me gusta este país y por eso me considero peruzolana. Yo todos los fines de semana voy a cantar en el mejor escenario del mundo: la calle. La primera vez que le dije a mi mamá que quería cantar era porque quería alegrar a las personas», dijo la venezolana conocida como Sofi Salsa.

Ítalo

El monaguense Ítalo Vívenes, destacó con su talento en La Voz Kids Colombia, pero fue eliminado el 30 de agosto en una batalla eliminatoria.

La canción que compartió junto a sus compañeros fue Aquí estoy yo, compuesta por Luis Fonsi, Claudia Brant, Gen Reuben e interpretada en 2008 por David Bisbal, Noel Schajris, Alex Syntek y el propio Fonsi.

El jurado admitió sentirse impresionado con la interpretación de los tres. La española Natalia Jiménez le aseguró a Ítalo que se sintió muy sorprendida con la última nota al cerrar la canción.

Santiago Vargas

El niño venezolano Santiago Vargas, de 11 años de edad y oriundo de Caracas, sorprendió a la audiencia con su voz al interpretar una canción del compositor mexicano Agustín Lara, titulada Granada.

En un episodio transmitido en julio de 2021 del programa del canal Caracol TV, Santiago se presentó muy seguro y con su afinada voz logró que los cantantes Natalia Jiménez, Jesús Navarro y Andrés Cepeda se dieran vuelta para convencer al niño de irse a sus respectivos equipos.

Daniela CarrascoMigración

