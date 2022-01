No habrá justicia mientras haya diputados en el Comité de Postulaciones Judiciales

La AN/6D aprobó este jueves, en primera discusión, el proyecto de Ley para reformar el TSJ. Esto incluye modificar el Comité de Postulaciones Judiciales para aumentar el número de representantes de la sociedad civil a 10, dejando en 5 el número de diputados en dicho Comité.

Según Diosdado Cabello, la medida busca “aumentar la representatividad de este sector”. Sin embargo, para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniel, esto es parte de la escenografía del chavismo para hacer creer que existe separación de poderes en Venezuela.

No debe haber ni un solo diputado

Daniel recordó que desde hace más de 10 años, el Legislativo «secuestró las funciones de la sociedad civil» y que mientras esto siga ocurriendo no habrá justicia.

«A partir de la ley del año 2010, se convirtió al Comité de Postulaciones Judiciales en un órgano del poder Legislativo, cuando en realidad no es así. Los diputados se apropiaron del Comité, cuando el dueño de este es la sociedad civil», expresó vía telefónica a ND este viernes. «Aunque ahora digan que son 5 diputados y 10 de la sociedad civil, en la realidad eso se traduce en que ya arrancando -sin tener derecho a ello- el oficialismo va a tener 5 miembros de los 15 miembros y solo tendría que tener tres más para controlar dicho comité».

En este sentido, Daniels estimó que mientras el Comité de Postulaciones Judiciales siga «secuestrado» por el poder Legislativo y se siga usurpando a la sociedad civil «no se puede hacer una elección de magistrados de acuerdo con la Constitución».

La Constitución en su artículo 270 establece que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano. «El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley».

Sobre este particular, Daniels recalcó que la Asamblea Nacional no forma parte del Poder Ciudadano, sino del Poder Legislativo. «Por más que se quiera hacer ver que hay una mayoría de la sociedad civil, el punto es que no debería haber ningún diputado. No es que debería haber 1, 2, 5 o 10… es que no debe haber ningún diputado porque no es un órgano legislativo es un órgano de la sociedad civil y aunque se ha reducido el número de diputados eso no va a impedir que el oficialismo controle ese comité».

Para el director de Acceso a la Justicia, la reforma tiene un vicio nuclear, un vicio de esencia que «impedirá que se pueda elegir a los magistrados del TSJ de acuerdo con los parámetros constitucionales. Porque no se trata solamente de elegir magistrados, sino de elegir magistrados independientes e imparciales. Cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido».

«Mientras la reforma no garantice la elección de magistrados de esta naturaleza no tiene ningún sentido, porque existen estándares internacionales y de la CPI que permiten que exista un poder judicial capaz de juzgar crímenes de lesa humanidad; que es lo que no se está cumpliendo con toda esta escenografía del oficialismo».