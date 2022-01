Venezolanos varados reciben 2022 durante vuelos de Conviasa

1332132

Caracas.- Los venezolanos varados en Buenos Aires, Argentina y Maiquetía, Venezuela finalmente lograron abordar los aviones de la aerolínea nacional Conviasa durante la llegada del año nuevo 2022.

Los pasajeros que adquirieron boletos para viajar desde Venezuela hacia Argentina abordaron el vuelo en Maiquetía aproximadamente a las 7:00 p.m. de este 31 de diciembre.

Gordelin Rojas, venezolana que abordó el vuelo en la ruta Caracas – Ezeiza contó a El Pitazo que desde el 27 de diciembre se encontraba junto a su esposo e hijo de 14 años a la espera de la reprogramación de vuelos.

«Nuestro viaje es para visitar a nuestro hijo mayor. Él se fue a Argentina y tenemos dos años sin verlo, queríamos pasar las fiestas de fin de año con él (…) Me he sentido burlada por la desinformación», contó Rojas.

La venezolana se encontraba hospedada en Hotel Eurobuilding Express, donde a las 2:00 p.m. les informaron que el vuelo despegaría en horas de la noche, por lo que debían trasladarse al aeropuerto para comenzar todo el proceso. «Estábamos almorzando y soltamos la comida para ir a buscar las maletas. ‘Feliz año para todos en el avión’ fue lo que pude decir cuando recibí la información».

El avión de Conviasa aterrizó en Ezeiza a la 1:30 a.m. (hora Venezuela). La aerolínea abordó a los pasajeros que se encontraban varados a las 4:00 a.m., teniendo como destino el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Se espera que el avión aterrice en territorio venezolano a las 10:00 a.m.

