200 venezolanos se encuentran varados en Chile por suspensión de vuelo de Conviasa

Caracas.- Un grupo de al menos 200 venezolanos se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile, luego de que la aerolínea Conviasa suspendiera un vuelo el pasado 30 de diciembre.

Una pasajera venezolana, quien pidió no revelar su nombre, contó a El Pitazo que el vuelo de Conviasa tenía previsto despegar hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a las 11:50 p.m. del 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, ese mismo día recibieron un correo por parte de la aerolínea anunciando la suspensión del mismo.

«Seguimos presentando inconvenientes operacionales que no nos permiten ejecutar el vuelo planificado para el día de hoy -30 de diciembre- (…) Rogamos disculpen las molestias ocasionadas», cita el mensaje de Conviasa a sus pasajeros.

La venezolana asegura que pagó 899,76 dólares por un pasaje ida y vuelta sin escalas. «Muchos si compraron solo de ida porque se regresaban de forma definitiva a Venezuela, no tienen a nadie acá por lo que han tenido que dormir en el aeropuerto. Recibimos el año 2022 varados en el aeropuerto«.

Entre el grupo de venezolanos se encuentran ancianos, mujeres embarazadas, niños y personas con condiciones de salud delicadas. «Hay gente hasta en silla de ruedas, hay un niño que sufre de epilepsia y tuvimos que llevarlo a emergencias».

La pasajera cuenta que un representante de Conviasa les contactó por correo para informarles que tienen previsto una reprogramación del vuelo para este 2 de enero.

«Aquí en Santiago no hay representantes de Conviasa. El aeropuerto no se hace responsable, por tanto, no hay nadie a quien reclamar (…) Ayer nos dijeron que hoy saldría un vuelo a las 10:00 a.m. pero decían que era por confirmar. Luego nos dijo que será para mañana –3 de enero– pero que hoy nos confirma», dijo.

Pasajeros en Maiquetía

Según un video publicado por el periodista Sergio Novelli, un grupo de al menos 100 venezolanos se encuentran en Maiquetía, Venezuela desde el pasado 30 de diciembre esperando poder abordar un vuelo hacia la capital chilena.

El vuelo de la ruta Caracas – Santiago de Chile, que tenia previsto salir a la 1:30 p.m. el pasado domingo, fue suspendido luego de que funcionarios de Conviasa aseguraran que el motor del avión presentó fallas.

«Estamos trabajando en un motor del avión (…) La otra problemática es que estamos revisando unos permisos que teníamos por parte de Chile pero que parece que los revocaron», dijo el trabajador de Conviasa en un video.

Otro vuelo de Conviasa suspendido. Tenia previsto salir a la 1:30pm de Maiquetía con destino a Santiago de Chile, pero informan funcionarios de la línea que fue cancelado por fallas en el motor del Avión #30dic pic.twitter.com/mFlxMvYgev — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) December 31, 2021

