Alertan que casos de falsos médicos demuestran que el Estado no controla nada en el país

El Ministerio Público informó reciente de la captura de 3 falsos profesionales de la salud durante el mes de diciembre. Para el médico internista y docente de la UCV Gustavo Villasmil, esto solo muestra que el Estado «no controla nada».

Así lo dijo en entrevista concedida a TalCual este viernes, en la cual explicó que cada médico egresado de una universidad y que tenga como objetivo ejercer su profesión dentro del país, deberá registrar su título ante el Ministerio de Salud; se le asignará, luego de confirmada toda su documentación, un número de matrícula indispensable para poder laborar dentro del ámbito. Para poder obtener este número la documentación de quien busca registrarse como médico no solo deberá pasar por el Ministerio sino también, por el Colegio de Médicos del estado donde se está llevando a cabo el proceso.

Para Villasmil, el que se conozcan estos casos solo demuestra que no se está revisando la validez de los títulos presentados, ni se está haciendo el seguimiento correspondiente. «Cuántas veces no habrá ocurrido y no nos hemos dado cuenta, que aquí viene un pirata cualquiera con un diploma emitido sabe dónde y por quién, que dice lo que ese señor es y lo que nunca fue y con eso el señor se instala a ejercer fuera de cualquier supervisión».

«Son el reflejo de un Estado como el venezolano que ya no tiene capacidad de controlar pero ni la más mínima situación, que ya no hay capacidad para vigilar y auditar estas cosas y asegurarse de que se cumplan estos requisitos de ley».

