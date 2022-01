El plan “arriesgado” de Frank Vogel con LeBron James en la rotación

El equipo de los Lakers esta planeando poner a Lebron James jugar centro mas a menudo hasta el regreso de Anthony Davis que podría ser en unas cuantas semanas.

Si bien una gran parte de la rotación de Los Angeles Lakers estuvo fuera debido a protocolos de salud y seguridad, el equipo decidió observar más de cerca a LeBron James en la posición de centro. Ya se había visto en pequeños momentos en los partidos, con gran éxito, pero la falta de centros disponibles les permitió probarlo en juegos completos.

Los resultados fueron los esperados, Lebron James en el centro abre las cosas para Russell Westbrook y permite que todos tengan más espacio para operar. Defensivamente, James también mejora las cosas, ya que puede actuar como una especie de amaneza en cualquier punto de la cancha, presionando donde el equipo lo necesita.

El entrenador en jefe de los Lakers, Frank Vogel, elogió a James por hacer que todas las combinaciones de alineaciones parezcan fáciles.

“Podemos hablar sobre el espacio todo lo que queramos, pero él iluminó Memphis con Dwight ahí afuera proyectando para él también. Esto es solo una cosa de LeBron James, y jugar a un nivel superior más que por el entorno que lo rodea ”, dijo Vogel.

LeBron James has been playing more center as of late and Frank Vogel discussed the possibility of it becoming the norm with this roster.https://t.co/6zmAUxATjy pic.twitter.com/S8Ao6vFLiY

— Lakers Nation (@LakersNation) January 1, 2022