España | Mallorca – Barcelona, resultado EN VIVO

Mallorca y Barcelona se enfrentan en el partido de la jornada 19 de la Liga Santander en el Estadi de Son Moix. Los baleares llegan fuera de los puestos de descenso y el conjunto culé apartado de los puestos europeos en séptimo lugar. Las bajas por Covid-19 marcan las convocatoria de ambos entrenadores. Sigue en directo el Mallorca – Barcelona de Liga Santander hoy con resultado, goles y minuto a minuto en vivo online.

Mallorca – Barcelona: en directo, el partido de la Liga Santander

Minuto 67 – Otro lío en el área

Se quejan en el Mallorca por una acción en el área del Barça que de nuevo cayó favorable para los culés. Pitó el colegiado mano de Battaglia.

Minuto 66 – Está el partido ahora más alocado

Comienzan las prisas en el Mallorca, buscando el juego directo. El Barça ha perdido parte del control que tenía y ha dado un par de pasos atrás guardando el marcador.

Minuto 61 – Doble cambio en el Mallorca

Entran Fer Nuño y Ruiz de Galarreta en el cuadro bermellón y se marchan Baba y Ángel. Hombre por hombre.

Minuto 57 – ¡Lío en el área!

Caía Antonio en el área tras un bocadillo entre Ilias y De Jong y el colegiado pita falta del jugador del Mallorca. No lo entiende el mediapunta, que tampoco pidió penalti.

Minuto 53 – Lo intenta Nico

Controla el mediocentro en la frontal, se hace el hueco y prueba el disparo sin pensárselo pero no coge la suficiente rosca para sorprender a Reina.

Minuto 49 – Más activo el Mallorca

Aprieta el Mallorca que necesita un gol para igualar y optar a los puntos esta noche. Más agresivo e intenso pero el Barça sigue durmiendo la pelota.

Minuto 46 – ¡Arranca la segunda parte!

Sin cambios en Mallorca y Barcelona en el arranque de este segundo tiempo.

Posibles relevos para la segunda parte

Mallorca: Sastre, Brian Oliván, Mboula, Salva Sevilla, Abdón Prats, Sedlar, Fer Niño, Josep Gayá, Ferrán Quetglas, Leo Román y Llabrés.

Barcelona: Neto (p. s.), Iñai Peña (p. s.), Lenglet, Umtiti, Álvaro Sanz, Comas, Guillem, Estanis, De Vega y Mika Mármol.

Descanso en Son Moix (0-1)

Se marcha el Barça al descanso con el marcador a favor tras el gol de cabeza de Luuk de Jong. Estuvo muy activo en el área el holandés, que estrelló dos pelotas a la madera, uno al poste y otro al larguero, y no falló con el tercer intento con la testa. Manolo Reina erró en la acción del gol. El Barça gozó de mejores opciones y tuvo más la pelota en estos primeros 45 minutos.

Minuto 44 –¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

¡Gol de Luuk de Jong! Centro al área de Mingueza donde aparece Luuk de Jong para rematar de cabeza sobre Maffeo. Reina, que se trastabilló, cayó al suelo y dejó la portería a merced para el testarazo del holandés.

Minuto 42 – Probó el disparo Kang In

Libre directo de Lee Kang In que coge portería pero no supone problemas para Ter Stegen que la atrapa sin esfuerzo.

Minuto 39 – Va ganando protagonismo el Mallorca

Está teniendo más posesión el Mallorca en los últimos minutos. Al Barça le sigue costando encontrar espacios y los baleares poco a poco van dando pasos adelante y pisando área rival.

Minuto 36 – Vaya golpe se llevó De Jong

Le impactó la pelota a De Jong en el estómago y se duele en el suelo el holandés.

Minuto 33 – ¡Le pega Baba!

Primer intento a portería del Mallorca que atrapa sin dificultades Ter Stegen.

Minuto 30 – ¡QUÉ TIJERA DE LUUK DE JONG!

Preciosa, simplemente espectacular la tijera de Luuk de Jong que se estrella con violencia en el larguero. El movimiento para rematar es de gran jugador aunque sigue negado con el gol el holandés. Se salva el Mallorca por partida doble.

Minuto 29 – ¡Al palo Luuk de Jong!

Jugó por dentro el Barça. Riqui encuentra a Jutglà y es el canterano el que filtra para Luuk de Jong en el área, se estira y remata con la puntera para estrellarla con el poste.

Minuto 23 – Atascado el Barça

Tiene la pelota el cuadro culé pero no termina de elaborar con facilidad en los últimos metros. La presión bermellona está resultando hasta ahora.

Minuto 17 – ¡Jutglà!

Le pega con rosca Jutglà pero la pelota no coge todo la comba que buscaba. Se le marcha por poco. Se acerca el Barça.

Minuto 13 – Domina con claridad el Barça

Tiene la posesión el Barça y domina con claridad sobre un Mallorca al que le dura muy poco la pelota. Intenta contragolpear el cuadro bermellón pero de momento con poca efectividad.

Minuto 10 – ¡Ilias prueba el disparo!

Se hizo hueco el Barça por la derecha e Ilias aprovechó la cobertura de Mingueza para irse hacia adentro y probar el disparo con la zurda. La manda a córner Reina.

Minuto 8 – ¡Le pegó directa Piqué!

Las circunstancias del equipo han llevado a Piqué a ser el encargado de lanzar el libre directo desde la frontal. No le pegó del todo mal el catalán aunque la pelota se marchó desviada del palo largo de Manolo Reina.

Minuto 2 – Larga primera posesión culé

No tuvo profundidad pero sostuvo la pelota más de un minuto el equipo de Xavi Hernández. Pese a las numerosas bajas, el planteamiento es el mismo.

Minuto 1 – ¡Arranca el partido!

Ya rueda la pelota en Son Moix. La primera pelota para el Barcelona, que viste de lila hoy. Como curiosidad, Araujo es lateral izquierdo y Mingueza derecho.

21:01 – Reconocimiento para Samuel Eto’o

Ha hecho el saque de honor Samuel Eto’o antes de este Mallorca-Barcelona. Partido especial para el camerunés en dos de los clubes en los que más disfrutó.

20:58 – ¡Ya saltan los futbolistas!

Al verde los dos onces de Mallorca y Barcelona. Esto empieza ya en el Estadi de Son Moix.

20:50 – ¡Recordamos las alineaciones!

Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Battaglia, Baba, Sánchez, Dani Rodríguez; Lee Kang In y Ángel.

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Mingueza; De Jong, Nico, Riqui Puig; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.

20:45 – Mucho en juego en Mallorca

Se la juega el equipo de Xavi Hernández esta noche con margen de maniobra, tanto en la clasificación, muy alejado de la cabeza, como por la plantilla, muy mermada por las bajas y el Covid-19. Tras la derrota del Madrid, oportunidad de recortar por el liderato.

20:40 – Kubo no está entre los citados

Se especuló con el posible positivo de Take Kubo pero Luis García Plaza no desveló ni confirmó que el japonés lo fuera. No juega el nipón y tampoco está en el banquillo esta noche.

20:35 – Los banquillos de ambos equipos

Mallorca: Sastre, Brian Oliván, Mboula, Salva Sevilla, Abdón Prats, Sedlar, Fer Niño, Josep Gayá, Ferrán Quetglas, Leo Román y Llabrés.

Barcelona: Neto (p. s.), Iñai Peña (p. s.), Lenglet, Umtiti, Álvaro Sanz, Comas, Guillem, Estanis, De Vega y Mika Mármol.

20:30 – ¡Salen a calentar los equipos!

Ya están entrando en calor Mallorca y Barcelona sobre el césped de Son Moix. Media hora para que arranque el partido, el primero del año para ambos conjuntos.

20:25 – 11 de 12 para el Barça en Son Moix

El Barça ha ganado 11 de sus últimas 12 partidos ante el Mallorca en Son Moix. La única victoria de los bermellones fue en mayo de 2009 con un triunfo por 2-1.

20:20 – Xavi ya pisa el césped de Son Moix

Ya están sobre el verde todo el cuerpo técnico de Xavi Hernández repasando cómo está el césped de Son Moix a 40 minutos del arranque del partido. En breve salen a calentar los jugadores.

Sobre el verde de Son Moix pic.twitter.com/0bJ9EUglUr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2022

20:15 – Lo esperado en el Barça

Xavi Hernández sale con lo puesto a Son Moix. La recuperación de Lenglet y Umtiti alteró pocos sus planes ya que alinea a Mingueza y Araujo como laterales. Piqué y Eric se mantienen en la zaga. De Jong hará de Busquets y Nico y Riqui de interiores. Jutglà e Ilias serán los extremos con Luuk de Jong en punta.

20:10 – El once del Mallorca

Así sale el Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Battaglia, Baba, Sánchez, Dani Rodríguez; Lee Kang In y Ángel.

20:05 – ¡Tenemos la alineación del Barcelona!

Este es el once de Xavi Hernández para enfrentarse al Mallorca: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric García, Mingueza; De Jong, Nico, Riqui Puig; Ilias, Luuk de Jong y Jutglà.

20:00 – Previa Mallorca – Barcelona

Primer partido del 2022 para Mallorca y Barcelona. Arranca el año con la decimonovena jornada de la Liga Santander y un encuentro con el que ambos equipos quieren comenzar con buen pie el año pese a las adversidades que sigue arrastrado el Covid-19. Varios positivos en ambos plantillas, especialmente en el cuadro culé, que sólo pudo recuperar a Lenglet y Umtiti a última hora.

Hasta 10 jugadores con ficha del filial se desplazaron a Mallorca a las órdenes de Xavi Hernández. Iñaki Peña, Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Nico, Álvaro Sanz, Lucas de Vega, Ilias, Jutglà y Estanis fueron los elegidos por el entrenador culé para esta cita y alguno podría obtener el ansiado debut. Luuk de Jong, único atacante profesional en la lista.

De los cuatro positivos que anunció el Mallorca no se sabe nada por lo que no será hasta que se anuncie el once cuando se sepa quiénes están y quiénes no entre los citados por Luis García para enfrentarse a los culés. Sí son seguras las bajas de Amath, Raíllo o Hope.