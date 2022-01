Falleció el reconocido chef ítalo-venezolano Dino D’Avanzo

View this post on Instagram

Con esta foto un poco jocosa tomada de la pantalla de @globovision el día de ayer de su programa la #laalegrecocinadedino tengo el doloroso deber de informarles a todas sus vivarachas y vivarachos que mi padre su querido #chefdino a partido con Dios el día de hoy, a todos ustedes Gracias por siempre regalarles su amor y cariño por sus oraciones por todo no nós queda más que decirles que el no los quería Los Adoraba Venezuela. Gracias mil gracias por Siempre