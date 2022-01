Oklahoma City Thunder pierde su mejor jugador

Oklahoma City Thunder ha recibido noticias desafortunadas ya que su estrella Shai Gilgeous-Alexander ha entrado en los protocolos de Covid de la NBA. Afortunadamente para OKC, Josh Giddey ha salido.

Esta es una mala noticia para el Thunder. Gilgeous-Alexander ha sido el único punto brillante para este equipo esta temporada. Hay una buena posibilidad de que sea un All-Star de la NBA esta temporada, ya que promedia 22.7 puntos por juego, 4.8 rebotes y 5.2 asistencias para el Thunder esta temporada.

De hecho, Oklahoma City ha estado jugando mucho mejor de lo que mucha gente esperaba en lo que va del año. Pudieron salir con una impresionante victoria 95-80 contra los New York Knicks el viernes por la noche.

