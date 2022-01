Perú | Cillóniz: «El pueblo debe promover la vacancia»

El exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, se pronunció sobre el gobierno de Castillo e invocó a los líderes a no «negociar con el comunismo».

El exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides consideró que los ciudadanos, organizaciones democráticas, líderes y empresarios deben fomentar la vacancia presidencial. Estima que es la única solución para vencer la crisis económica y social que enfrenta el Perú.

«Yo soy de la idea de propiciar la vacancia (presidencial) desde la ciudadanía y de todos sus componentes, pero siempre respetando las instancias constitucionales. Anteriormente, no estuve de acuerdo con el uso dicho mecanismo, pero hoy la respaldo por todo lo que significa la moral del presidente Pedro Castillo«, reveló a Expreso.

Asimismo, agregó que el país se encuentra en carrera con el tiempo para que «la corrupción, el narcotráficos y el terrorismo no se instale y se perpetúe en el poder».

«No hay diálogo con el comunismo. No hay tolerancia, no hay espera. Nosotros estamos en una carrera contra el tiempo para que la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo no se instale y se perpetúe en el poder», indicó.

El exprecandidato a la presidencial, señaló que el grupo empresarial en el país, «el cual ha sido golpeado por la inestabilidad política, debe reencontrarse con el pueblo y hacerle sentir al gobierno su descontento».

«No hay que distinguir al empresario de la ciudadanía, El empresario debe volverse ciudadano y luego como comunidad, hacerle la presión al Gobierno para que marche correctamente y si no quiere, pues buscar los cambios», mencionó.

Dijo que los líderes políticos «son los que están haciendo una gran labor en las calles y con la ciudadanía, cumpliendo un ‘rol de salvación».